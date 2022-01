Sætter ind over for snyd med biler

For at forhindre snyd med registreringsafgiften på biler blandt landets leasingselskaber sætter Motorstyrelsen nu ind med en udvidet kontrol.

Ved at analysere en række data får styrelsen fremover lettere ved at sætte ind med målrettet kontrol og afsløre de leasingselskaber, der forsøger at snyde med registreringsafgiften.

Det skriver Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

Målet er, at Motorstyrelsen kan analysere virksomhedernes adfærd for at finde ud af, hvor risikoen for snyd er størst.

- Vi skaber et samlet overblik med en lang række data om virksomhedernes adfærd, og dermed bliver det lettere for os at sætte ind med målrettet kontrol mod de virksomheder, der ikke følger reglerne, siger Claus Holm, som er underdirektør i Motorstyrelsen, i pressemeddelelsen.

- Vi gør det så svært som muligt for dem, som forsøger at snyde, og let for dem, der følger reglerne, lyder det videre.

Tidligere kontroller fra Motorstyrelsen har afsløret, at det ikke er alle landets leasingselskaber, som har overholdt reglerne på området.

Ved kontrollerne undersøger Motorstyrelsen blandt andet, om værdifastsættelserne af køretøjerne er korrekte, og om leasingkontrakterne opfylder gældende krav

Hen over de seneste år er der fra politisk side blevet strammet op på reglerne på markedet for leasing af biler for at sikre klarere afgiftsregler og korrekt afregning af registreringsafgift.