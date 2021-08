Sætter strøm til kongen af komfort

Hvis du er en af de heldige, der har prøvet at sidde bag rattet af en elbil, vil du med stor sandsynlighed have lagt mærke til især to ting: Stilheden i kabinen og den ubesværede, nærmest svævende fremdrift, som elmotoren sørger for.

De to karaktertræk er med til at gøre elbilen til et særdeles komfortabelt bekendtskab. Men hos Oxford-bilbyggerne Electrogenic mener man, at det kan gøres endnu bedre. Her har man derfor taget det ultimative symbol på komfortabel transport fra tiden før elbiler, Citroëns DS-model, og udstyret den med en elmotor.

Det skriver bilmediet Top Gear.

Skruer vi tiden tilbage til 1955, var det Citroën og den nylancerede DS-model, der satte standarden for komfort. Bilen havde servostyring, skivebremser og - nok mest iøjnefaldende - en særlig hydropneumatisk affjedring, som hurtigt fik folk til at sammenligne bilen med et flyvende tæppe.

Den svævende affjedring lever videre i Citroën DS Electronique, som den nye, eldrevne udgave er døbt. Faktisk lover Electrogenic, at man både har 'beholdt og forbedret bilens kendte flyvende tæppe-køreegenskaber'.

Det har dog ikke været helt nemt, fortæller selskabets direktør Ian Newstead.

- Som det er tilfældet med alle førstegangskonverteringer, gav DS'en os unikke udfordringer. I det her tilfælde var det især en udfordring at få den hydropneumatiske affjedring til at fungere uden en forbrændingsmotor, siger Ian Newstead ifølge Top Gear og tilføjer:

- Den gamle pumpe larmede så meget, at det forringede den ellers lydløse køreoplevelse, men det problem løste vores nye, elektriske pumpe.

Den opdaterede franskmand har nu 120 hestekræfter og et batteri på 48,5 kWh, der gør den i stand til at svæve cirka 225 kilometer. Den vil dog også kunne fås med et større batteri, der sikrer en rækkevidde på over 300 kilometer.