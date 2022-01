Sagsøger - på grund af kopholderne

Når man køber en ny bil, som herhjemme koster fra lige under halvanden million kroner, er det nok ikke for meget at forlange, at kopholderen kan bruges til at opbevare kopper og flasker indeholdende væske.

Men spørger man en række amerikanske BMW X7-ejere, er kopholderne i den enorme luksus-SUV udformet sådan, at kopper placeret i holderne ikke kan holde på væske. Ydermere er de sådan placeret, at spildes der væske i kopholderne, kan væsken løbe ned i ledningsnettet til blandt andet airbag-kontrolmodulet med potentielt farlige situationer som resultat.

Derfor har ejerne i Californien sagsøgt BMW, skriver mediet Motor1.com.

Af søgsmålet, som er indsendt tilbage i december til US District Court i Orange County, fremgår det, at kopholderne er 'defekte og ikke korrekt designet til at holde kopper fyldt med væske - netop det, som kopholdere er beregnet til at gøre.'

Desuden sidder der umiddelbart under kopholderen en elektrisk kontakt til airbagmodulet, og i flere tilfælde er denne blevet fugtig på grund af væske fra kopholderne, og som bekendt er elektronik og fugtighed ikke den bedste cocktail.

I minimum et tilfælde har det desuden resulteret i, at airbagmodulet har skullet udskiftes, hvilket ifølge Motor1.com koster cirka 2900 dollars, svarende til cirka 18.900 kroner.

Ejerne frygter desuden, at en af bilens airbags kan udløses ved en fejl som følge af fugtskaderne, og det kan potentielt resultere i farlige situationer i trafikken.

Historien melder ikke noget om, hvordan BMW forholder sig til søgsmålet.