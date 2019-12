Sagsøger sælgeren: Gav 294 millioner for bil uden gearkasse

En spektakulær sag om et salg af en af verdens mest eksklusive og dyreste biler, en Ferrari 250 GTO med chassisnummer 3387GT, er kommet for retten i London.

Årsagen er en uenighed mellem køber og sælger i forhold til, om bilens originale gearkasse fulgte med i købet eller ej.

Det skriver Forbes.

Ferrari 250 GTO chassisnummer 3387GT blev i oktober 2017 solgt af en amerikansk advokat ved navn Bernard Carl til den tidligere racerkører og nu London-baserede superbilsælger Gregor Fisker for 44 millioner dollars, svarende til lige under 294 millioner kroner.

Nu, et par år senere, er salget endt ved retten i London. Årsagen til striden handler om, at bilen og dens originale gearkasse var ejet af to forskellige parter - og det vidste både Carl og Fisker ved salget af bilen.

Men her stopper enigheden også. Hr. Fisker, altså køberen af Ferrarien, mente dengang og i dag, at det var op til sælgeren af skaffe den originale gearkasse fra ejeren, mens sælgeren, Carl, mener, at det var op til Fisker at få fat i bilens originale gearkasse.

Vil sælge videre

Fiskers plan var ifølge Forbes fra start at sælge den eksklusive bil videre til en anden inden for en overskuelig fremtid, og da han faktisk allerede har solgt bilen videre til en anden, forstærker det kun hans iver efter at få fat i den originale gearkasse.

Ejeren af den originale gearkasse, en amerikansk handler af sjældne bildele, har valgt at forlange 25.000 dollars for at 'frigive' gearkassen.

Set fra en samlers synspunkt kan det hæve værdien af en sjælden bil som en 250 GTO markant, hvis den originale gearkasse sidder i bilen, så derfor er det formentlig meget vigtigt for Gregor Fisker at få fat i delen, og gerne for Carls regning.

Har kørt race

Det kan virke underligt, at bilen ikke er udstyret med den originale gearkasse, som den blev født med, når gearkassen stadig eksisterer, men det hænger sammen med, at modellen blev bygget til og brugt i race.

Lige præcis denne 250 GTO præsterede at høste 17 podiumplaceringer i 27 forskellige racerløb - blandt andet en andenplads i 24-timers løbet på Le Mans i 1962.

Som det hører sig til i en racerbil, bliver delene ofte udskiftet i løbet af en sæson, og det er også sket her, hvorfor den originale gearkasse, som bilen blev leveret med fra Ferrari-fabrikken, blev pillet ud på et tidspunkt, da bilen blev brugt til race.

Sidenhen har både bilen og gearkassen skiftet ejere flere gange, og nu vil Fisker gerne have samlet delene igen.

Sælgeren, hr. Carl, er dog ikke enig med køberen i, at det var sælgerens opgave at skaffe gearkassen. I stedet mener hr. Carl, at Fisker selv kan tage til Californien og få fat i gearkassen, og at hr. Fisker i øvrigt skylder Carl ekstra 500.000 dollars for at lokalisere den originale gearkasse.

Retten i London får lov at sige det sidste ord i denne sag, for hr. Fisker har sagsøgt hr. Carl for ikke at levere gearkassen og for at forlange 500.000 dollars for at have lokaliseret den.



Foto: Auction House