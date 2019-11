Salget af elbiler stiger med 285 procent

Det går fremad med salget af elbiler i Danmark. En ny opgørelse fra De Danske Bilimportører viser, at der i oktober måned er blevet solgt 328 elbiler, hvilket er næsten dobbelt så mange som sidste år, hvor der blev solgt 170 elbiler i samme måned.

Samlet for året 2019 er der indtil videre blevet solgt 4244 elbiler, hvor der sidste år blev solgt 1100 i den samme periode. Det er en stigning på 285 procent.

Det oplyser De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

- Det står helt klart, at danskerne ønsker at bidrage til den grønne omstilling. Elbiler og plug-in hybrider er fortsat et populært valg, og har været det de seneste år. Med det øgede fokus på klima- og miljø er der ingen grund til at tro, at denne tendens ændrer sig - derfor forventer vi også at se grønne tal på bundlinjen, når året er omme, siger Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører, i pressemeddelelsen.

Tesla har solgt 1955 elbiler til og med 31. oktober i år, Hyundai har solgt 678 elbiler, mens BMW står for 423 af de solgte elbiler.

Gælder også hybrider

Salget af plug-in hybridbiler viser også en stigning sammenlignet med sidste år. 421 plug-in hybrider har fået nummerplade på i oktober måned, hvor det kun var tilfældet for 151 plug-in hybrider i oktober sidste år.

Sammenligner man salget fra de første 10 måneder af 2019 med samme periode i 2018 er der også positive tal at finde - der er samlet set blevet solgt 3.191 opladelige hybridbiler indtil videre i år sat op imod 2.798 styks sidste år - altså en fremgang på ca. 14 procent.

I oktober er der blevet nyregistreret 982 almindelige hybridbiler, hvor der sidste år blev solgt 879, hvilket er en stigning på næsten 12 procent.

Med blot to måneder tilbage af 2019 er der blevet solgt 8.285 almindelige hybridbiler, hvor der i samme periode 2018 blev solgt 7.466 almindelige hybrider, en stigning på 11 procent.

