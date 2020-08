I regeringens finanslovsudspil er der ikke lagt op til en fastfrysning af registreringsafgiften for elbiler i 2021. Konkret betyder det, at registreringsafgiften på elbiler stiger fra 20 til 65 procent næste år, hvis finanslovsforslaget gennemføres. Desuden vil bundfradraget, der sikrer, at elbiler under 400.000 kr. ikke betaler registreringsafgift, også blive afskaffet, så registreringsafgiften på elbiler under 400.000 kr. nu vil gå fra 0 til 65 procent efter nytår.

Det vækker kritik i bilbranchen.

Hos Autobrancen Danmark lyder det, at 'salget af elbiler vil gå i stå i kølvandet på finanslovsforslaget'.

- Det flotte salg af elbiler hver måned kan kun lade sig gøre på grund af den lave registreringsafgift. Elbilerne er dyrere at producere end benzin- og dieselbiler. Det er derfor helt nødvendigt, at de ikke bliver pålagt den høje registreringsafgift. Hvis regeringens finanslovsforslag gennemføres, vil salget bremse kraftigt op. I dag er vi trådt et langt skridt væk fra den grønne omstilling, siger Gitte Seeberg, adm. direktør i Autobranchen Danmark, i en pressemeddelelse.

- Elbiler har brug for politisk starthjælp i de kommende år, før flertallet af danskerne er villige til at betale regningen for en grøn bil. Når regeringen både vil hæve registreringsafgiften og afskaffer den grønne firmabilsbeskatning, vil det betyde langt færre elbiler på de danske veje. Til gengæld er det positivt, at regeringen foreslår at forlænge afgiftsfritagelsen af strøm til elbiler, siger Gitte Seeberg.

Venter på kommission

Hos bilejerorganisation FDM venter de på, at den såkaldte Eldrup-kommission inden længe kommer med sine forslag til, hvordan afgifterne på elbiler kan omlægges.

FDM offentliggjorde i sidste uge beregninger, der viser, hvor meget de mest populære elbiler herhjemme vil stige i pris som følge af afgiftshoppet fra 20 til 65 procent.

- Den stigning, der er udsigt til, er så voldsom, at den med al sandsynlighed vil sætte det spirende salg af elbiler i stå, sagde Ilyas Dogru, chefkonsulent i FDM, til hjemmesiden i den forbindelse.

Ifølge FDM's beregninger står den meget populære Tesla Model 3 Long Range til at stige 135.000 kr. i afgift efter nytår, mens den nye VW ID.3 vil stige cirka 80.000 kr. i afgift.

Plugin-hybridbiler står også til højere afgifter, og her vil blandt andre Danmarks mest populære plug-in-hybrid, Ford Kuga, stige med op mod 93.000 kr. i afgift.

Der blev i juli måned i år indregistreret 488 nye elbiler, hvilket er 84,9 procent flere elbiler end i juli 2019.

