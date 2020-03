Salget af nye biler falder

Salget af nye biler i Danmark går trægt i 2020 sammenlignet med sidste år.

Således er nybilsalget for januar og februar i år knap 8 procent under gennemsnittet for de seneste fire år.

15.005 nye biler blev der solgt i februar måned 2020, hvilket er 20 procent under samme måned sidste år. Salget for både januar og februar ligger 15,7 procent under sidste års salg.

Det skriver De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

Perioderne er dog ikke helt sammenlignelige, understreger de.

2019 var nemlig præget af en ekstra stor efterspørgsel som følge af en forventning om afgiftsstigninger den 1. april 2019, ligesom et meget stort nybilsalg op til årsafslutningen af 2019 har medført lavere nybilsalg i 2020.

Se også: Så meget kommer den nye Golf til at koste

Generelt har nybilsalget de seneste fire år været særdeles højt, og et mindre fald i 2020 ændrer ikke ved, at De Danske Bilimportører kalder efterspørgslen for 'ganske høj'.

- Den lidt langsommere start på året giver naturligvis anledning til opmærksomhed, men med den viden, vi har om baggrunden for de forskellige perioder, bekymrer det os ikke. Vi glæder os over, at efterspørgslen på biler de seneste 4-5 år har været særdeles høj, og at der fortsat er stor interesse for at erhverve en ny bil, siger Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører, i pressemeddelelsen.

'Grønne' biler sælger

Generelt er nybilsalget altså faldet, men der er fremgang at spore i salget af 'grønne biler'.

I februar 2020 har 495 nye elbiler fået nummerplader på, hvilket er mere end dobbelt så mange som samme måned sidste år, hvor der blev indregistreret 218 elbiler. I februar 2020 har 597 nye plug-in hybridbiler desuden fået asfalt under dækkene, hvor det kun var tilfældet for 398 plug-in hybrider i februar 2019.

- Salgstallene for februar viser, at danskerne har taget den grønne omstilling til sig, men hvis den positive udvikling skal fortsætte, kræver det langsigtede og stabile rammevilkår. Mens vi afventer Eldrup-kommissionens arbejde, skal vi - helst allerede i foråret - have afklaret, hvad der sker med afgifterne på den anden side af nytår, siger Gunni Mikkelsen.

Se også: Godt nyt for SUV-ejere