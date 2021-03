Salget bløder: Vi køber markant færre biler

Der bliver købt markant færre nye biler i europæiske regi. Således lå salget af nyindregistrerede biler på 850.170 eksemplarer i februar i år 20,3 procent under samme måned sidste år.

Det skriver Reuters, som har tallene fra European Automobile Manufacturers' Association (ACEA). De opgør nyregistreringerne fra EU-landene, Storbritannien og medlemslandene fra European Free Trade Association (EFTA).

Særligt det spanske nybilsalg var hårdt ramt i februar måned. Således lå salget hele 38 procent under det tilsvarende salg i februar sidste år. Salget i Frankrig og Tyskland lå henholdsvis 21 og 19 procent under, mens salget i Italien lå 12 procent under.

Samtidig viser tallene, at Volkswagens salg faldt med 19 procent fra februar sidste år til i år.

Stellantis, som blandt andre mærker tæller Peugeot, Opel, Citroën og Fiat, kunne notere et 22 procent lavere salg. Særligt hårdt ramt var Renault, hvis nybilsalg var 29 procent lavere i februar i år.

Nu er fusion blandt giganter en realitet

Årsagen til det lavere salg er de europæiske coronarestriktioner, og derfor håber mange af de europæiske bilmærker ifølge Reuters på, at salget af nye biler i Kina kan være med til at trække salgstallene for 2021 op. I Kina er der nemlig ikke lige så strenge coronarestriktioner.

Svigtende dansk salg

Herhjemme er der fra årsskiftet og til med slutningen af februar solgt 39,9 procent færre nye personbiler i 2021 sammenlignet med samme periode i fjor.