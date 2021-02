Salget styrtblødte: Bilproducent hårdt ramt

For bilproducenten Renault blev 2020 på grund af coronapandemien et decideret hårdt år med svigtende salg - især i første halvdel af året.

Det oplyser Renault i en pressemeddelelse.

Samlet set i hele 2020 producerede Renault 2,95 millioner biler, hvilket er et fald på cirka 20 procent i forhold til året før. Det var især salget af biler i de første seks måneder af 2020, som skabte udfordringer for Renault, for i årets anden halvdel kom Renault ud med et overskud på 3,5 procent og et positivt cash flow.

Indtjeningen set over hele året faldt med 21,7 procent, men også her gik det bedre i de sidste seks måneder af 2020, hvor faldet i antal solgte biler var reduceret til 6,8 procent, mens overskuddet faldt med 8,9 procent.

- Efter et første halvår, der var virkelig påvirket af Covid 19, har Groupe Renault lavet et turnaround i anden halvdel af 2020. Dette er frugten af alle ansattes indsats, den succesfulde implementering af vores plan om at mindske de faste omkostninger og øge vores indtjening på produkterne, siger Luca de Meo, adm. direktør i Groupe Renault, i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet.

Et svært år

Hos den franske bilproducent er forventningerne til det nye år lunkne.

- 2021 bliver et svært år, da der er usikkerhed med både sundhedskrisen og om manglende levering af vitale elektroniske komponenter. Vi møder disse udfordringer som et kollektiv, og holder vores momentum mod en genopretning af økonomien, som vi har set har været i bedring siden sommer, siger Luca de Meo.

