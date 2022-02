Satser på særlige batterier

Elbiler skal have længere rækkevidde og flere kræfter, men batterierne skal være mindre og lettere.

Sådan lyder målet fra Mercedes-Benz, som vil sætte fart på udviklingen af de såkaldte solid-state-batterier.

Mercedes-Benz har som flere andre bilproducenter store ambitioner for udviklingen af elbiler, og på de markeder, hvor det er muligt, vil producenten fra 2030 udelukkende tilbyde fuldelektriske modeller.

Nu har bilproducenten indledt et samarbejde med batteriproducenten ProLogium, der er blandt de største spillere på markedet inden for solid-state-teknologien. Med solid-state teknologien vil det være muligt at bygge lettere, mere effektive og mere energitætte batterier.

Skal fordoble rækkevidde

I dag kan den elbil med længst rækkevidde, som Mercedes-Benz har i modelprogrammet, køre op til 743 kilometer på en opladning. For nyligt præsenterede bilgiganten konceptbilen Vision EQXX, som skulle kunne køre op til 1000 kilometer på en opladning. Ifølge Mercedes-Benz har de nye batterier potentiale til næsten at kunne fordoble rækkevidden sammenlignet med de Li-ion-batterier, som er i elbiler i dag.

De første testmodeller fra Mercedes-Benz med den nye batteriteknologi forventes præsenteret i løbet af få år. Inden udgangen af dette årti forventes de første modeller i samarbejdet at være klar.