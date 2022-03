Satser stort: Så mange elbiler vil Porsche bygge

Porsche forventer, at elbiler vil udgøre 80 procent af salget i 2030

Den tyske bilproducent Porsche har en rig historie for blandt andet at producere karakteristiske boxermotorer, men tiderne skifter, og nu satser Porsche i højere grad på en elektrisk fremtid.

Porsche har allerede den fuld-elektriske model Taycan på markedet, og den er blot en forsmag på, hvad der venter.

Den tyske bilproducent har en intention om at være CO2-neutral i 2030, og allerede i 2025 forventer de, at at halvdelen af Porsche-salget kommer fra elektrificerede biler - enten fuld-elektriske eller plug-in hybrider.

Det oplyser Porsche i en pressemeddelelse.

Men ambitionerne stopper ikke der.

- I år 2030 skal andelen af nye biler med fuld-elektrisk drivlinje være mere end 80 procent, siger Oliver Blume, som er formand i Porsche AG.

Investerer i ladning

For at nå de ambitiøse mål vil Porsche investere i en 'premium' ladeinfrastruktur i samarbejde med partnere og desuden udvikle mærkets egen ladeinfrastruktur.

Derudover vil Porsche investere massivt i nye batteriteknologier, og det forventes, at en nye type af højtydende batterier vil være klar til serieproduktion i 2024.

At Porsche nu går mod en elektrisk fremtid betyder også, at flere af de nuværende modeller vil blive tilbudt som elbiler.

- Vi skruer op for vores elektriske offensiv med en ny model. I midten af dette årti vil vi tilbyde vores centermotoriserede 718 sportsvogn eksklusivt i en fuld-elektrisk udgave, siger Oliver Blume.

I fjor overgik salget af den elektriske Taycan salget af den ikoniske sportsvogn 911. Således blev det til lige over 41.000 eksemplarer af Taycan og over 38.000 af 911'eren.