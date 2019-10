Se billederne: Disse vanvittige biler skal nu sælges på auktion

Har du penge, så kan du få. Har du ikke... adskillige millioner, så er denne RM Sothebys bilauktion i Abu Dhabi måske ikke turen værd for dig.

Auktionshuset RM Sothebys har offentliggjort kataloget af biler, som kommer under hammeren på en speciel auktion i november i forbindelse med Formel 1-løbet i ørkenstaten Abu Dhabi.

Bilerne tæller blandt andet mærker som Ferrari, Lamborghini, Porsche og Jaguar.

En af hovedattraktionerne til den vilde auktion er en Pagani Zonda Aether, den eneste af sin slags i verden. Motoren er en 7,3-liters V12'er fra AMG med 760 hestekræfter. Aether er baseret på den åbne Zonda Roadster, men i Aether-udgaven kommer den åbne bil med en sekstrins manuel gearkasse.

Bilen er vurderet til en hammerslagspris på mellem 4,5 og 5,5 millioner dollars, svarende til mellem cirka 30 og 37 millioner danske kroner.

Herunder har vi samlet et billedgalleri af nogle af de vanvittige biler, som skal sælges på auktionen i Abu Dhabi.

Billedgalleri 1 af 11 Blandt auktionens nyeste biler er denne Ferrari F12 TDF. Sportsvognen har 770 hk og har kun kørt 130 km fra ny. Foto: RM Sothebys 2 af 11 Vil du køre Lamborghini og ikke Ferrari er denne Lamborghini Countach LP400 S fra 1979 også til salg på auktionen. Foto: RM Sothebys 3 af 11 Porsches smukke og lynhurtige hybridracer 918 Spyder kan du også købe. Her er to elektriske motorer forbundet til en V8-motor, firehjulstræk og i alt 875 hk. Foto: RM Sothebys 4 af 11 En smuk Porsche 911 RS 2.7 Touring fra 1973. RS blev bygget for at homolegere 911 til at måtte deltage i racerløb. Foto: RM Sothebys 5 af 11 Hvis man skal tro dem, der siger, at størrelse betyder noget, kan denne Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 måske friste. Her er seks hjul, en højde på 2,3 meter, en bredde på 2,1 meter og en længde på 5,9 meter. Bilen har kun kørt 225 km fra ny. Foto: RM Sothebys 6 af 11 Et eksemplar af den legendariske Ferrari F40 er også til salg på auktionen. Foto: RM Sothebys 7 af 11 Hvis du insisterer på at køre i noget, som ingen andre har, kan du købe denne Pagani Zonda Aether, for der blev kun bygget denne ene. Foto: RM Sothebys 8 af 11 Denne Porsche 911 Sport Classic kan også blive din. Der er kun bygget 250 eksemplarer af modellen. Foto: RM Sothebys 9 af 11 77 eksemplarer blev bygget af Aston Martin One-77, og nu kan du købe dette sorte eksemplar. Foto: RM Sothebys 10 af 11 Ford GT med en 3,5-liters V6-motor med 647 hk er også at finde på auktionen. Foto: RM Sothebys 11 af 11 En Lamborghini Diablo GT har også fundet vej til auktionen. Motoren er en V12'er på seks liter. Foto: RM Sothebys

Schumachers F1-racer

Til et Formel 1-løb kan man selvfølgelig ikke afholde en bilauktion, uden at der også er en F1-racer til salg. Så det er der. Og ikke en hvilken som helst én af slagsen, for her er nemlig tale om F1-legenden Michael Schumachers racer fra 2002, hvor tyskeren vandt sit femte verdensmesterskab.

Præcis denne bil kørte han faktisk i det løb, det franske grandprix, hvor han sikrede sig verdensmesterskabet.

Raceren er vurderet til en hammerslagspris på mellem 5,5 og 7,5 millioner dollars, svarende til mellem cirka 37 og 51 millioner danske kroner.

En procentdel af salget af F1-raceren vil blive doneret til 'Keep Fighting Foundation', som støtter Michael Schumacher efter skiuheldet tilbage i 2013.

