Se det afslørende kort: Så meget skrald smider vi langs de danske veje

Når burgermenuen er kørt ned, og der er langt til næste stop, kan det for nogen være fristende at smide skraldet ud ad vinduet, så det ender i en grøft i stedet for i en skraldespand.

Foruden at det er en virkelig dårlig idé i forhold til at passe på naturen og vores ressourcer, er det faktisk også ulovligt.

Hvert eneste år samler Vejdirektoratet, som er ansvarlige for at drive og vedligeholde danske statsveje og rastepladser, over 700 tons skrald ind. Det er en opgave, der årligt koster samfundet mere end 11 millioner kroner.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- Mængden af affald, vi opsamler, har ligget på nogenlunde samme niveau de seneste fem år, og det står særligt slemt til i nærheden af de større byer, hvor trafikintensiteten er højere. Det koster mange penge i renhold - penge, der kunne bruges på noget andet, hvis vi alle blev lidt bedre til at rydde op efter os selv, siger Michael Ebbesen, som er områdechef for drift og vedligeholdelse i Vejdirektoratet.

Her kan man se, hvor meget skrald der indsamles i de forskellige områder i landet. Emråderne er ikke inddelt efter regionerne men i stedet efter Vedirektoratets entrepriseområde, som er bestemt af, hvor store veje starter og slutter. Grafik: Vejdirektoratet

Affaldsmængden skal reduceres

For at komme problemet til livs har Vejdirektoratet siden januar kørt en kampagne under sloganet ’Tak for ingenting … i vejkanten’.

Kampagnen løber til og med påske 2021 og er blandt andet synlig på skilte langs udvalgte tilkørselsramper til motorvejen, på plakater på rastepladser, i radioen samt på bannerannoncer online og outdoor.

