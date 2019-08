Se det live: Fodgængerfelt invaderes for perfekt foto

Abbey Road. Siger det navn dig noget?

Det er både navnet på en gade i London og titlen på The Beatles' sidste album. På forsiden af albumcoveret ses de fire medlemmer af det ikoniske band krydse fodgængerfeltet et bestemt sted på Abbey Road, og siden har både albummet og fotoet fået ikonstatus.

8. august var det præcis 50 år siden, at dette ikoniske foto af The Beatles blev taget på Abbey Road. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Fans af bandet har efterfølgende besøgt Abbey Road og fodgængerfeltet for at efterligne det berømte albumfoto.

Men vidste du, at du faktisk live kan følge med i, hvordan turisterne forsøger at fotografere deres egne udgaver af albumbilledet?

På siden Earthcam.com kan man se livevideo fra netop det fodgængerfelt, hvor det oprindelige billede er taget.

Spærrer for trafik

Det er tydeligt på sendingen fra webkameraet at se, at der er mange turister, som lægger vejen forbi Abbey Road, men det kræver heller ikke mange minutter på livesendingen, før man opdager, at de mange turister skaber trafikale udfordringer.

Turisterne holder sig nemlig ikke tilbage i deres forsøg på at få det perfekte 'Abbey Road'-foto.

Mange stiller sig ud midt på vejen uden tilsyneladende at tage hensyn til trafikken, mens de tager billeder af deres venner eller familie i fodgængerfeltet.

Turisterne tager sig desuden særdeles god tid om at krydse vejen for at få det perfekte foto.

I galleriet herunder har vi samlet et par eksempler på de udfordringer, det giver.

Billedgalleri 1 af 4 Disse fire ser ud til at lykkes meget godt med deres 'Abbey Road'-foto. Billedet her er fra onsdag 13. august. Foto: Earthcam 2 af 4 Mange biler må vente, mens turister får taget deres foto. Foto: Earthcam 3 af 4 Her ses en kvinde midt på vejen i færd med at tage et billede. Foto: Earthcam 4 af 4 Selv om det britiske vejr ikke altid er med turisterne, skal der stadig tages et billede. Foto: Earthcam

