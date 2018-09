Se dig for: Her mister cyklister livet

Tendensen er, at cyklister i højere grad end tidligere kommer alvorligt til skade eller dør ved ulykker uden for byerne

Bilister skal være mere opmærksomme, når de kører forbi en cyklist på landevejen.

Sådan lyder konklusionen i en ny opgørelse fra Vejdirektoratet.

Opgørelsen viser, at cirka 800 cyklister hvert år kommer til skade i trafikken, og at der er en tendens til, at flere ulykker sker uden for byområderne, nærmere bestemt på landevejene, hvor mange kommer alvorligt til skade eller mister livet ved bagendekollisioner.

- Selv om der er færre cyklister at holde øje med på landevejen, så kører bilerne med en langt højere fart, end de gør i byen, og det betyder ofte, at ulykkerne bliver mere alvorlige, siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling, i en pressemeddelelse.

Fem dødsulykker om året

Ifølge Vejdirektoratets opgørelse døde 25 cyklister i perioden 2010-2015 efter at være blevet påkørt bagfra af et motorkøretøj. Dermed var bagendekollisioner den type ulykke, der kostede flest cyklister livet i perioden.

Set over de seneste 10 år er det dog stadig højresvingsulykker, der er årsag til flest dødsulykker (16 procent), mens bagendekollisioner er toer (13 procent).

- Mange frygter en højresvingsulykke, når de kører i byen. Og der er også god grund til at se sig ekstra godt for, når man skal gennem et kryds. Men vi må ikke glemme, at der også sker ulykker med cyklister på landevejene, siger Marianne Foldberg Steffensen i pressemeddelelsen.

Bilisten bærer ofte skylden

Opgørelsen søger også svar på, hvad der har ført til stigningen i bagendekollisioner. Her fremgår det blandt andet, at de fleste dødsulykker, hvor en cyklist bliver ramt af en bagvedkørende bilist, sker om sommeren, mens det stadig er lyst udenfor.

Samtidig skete de fleste af ulykkerne på landeveje, hvor der var få særskilte færdselsarealer til at adskille cyklister og bilister, såsom en cykelsti.

Og så er det ofte bilisten, der bærer ansvaret for ulykken. I hvert fald var ’manglende eller utilstrækkelig opmærksomhed’ fra bilisten en væsentlig faktor i flere af ulykkerne, står der i pressemeddelelsen.

Gode råd til bilister på landeveje Vær opmærksom, når du kører på smalle landeveje uden cykelsti. Ser du bort fra vejen i blot nogle få sekunder, kan du overse en cyklist.

Vis hensyn, så også cyklister har plads til at navigere på landevejen.

Sænk farten, når du kører forbi en cyklist. Så er du bedre forberedt, hvis han eller hun skulle slingre en smule. Kilde: Vejdirektoratet

