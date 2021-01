Se feltet: Disse biler skal kæmpe om prestigefyldt titel

Hvilken bil skal løbe med titlen som Årets Bil i Europa 2021? Det skal 60 jurymedlemmer fra i alt 23 europæiske lande afgøre. Nu er vi kommet lidt tættere på at finde ud af, hvilken bil der ender med titlen som Car of the Year 2021, som den retteligt hedder.

Kandidatfeltet er nemlig nu af juryen, hvis eneste danske medlem tæller Søren W. Rasmussen fra FDM, blevet skåret ned fra 29 biler til nu at bestå af syv biler, som udgør det endelige finalefelt.

De syv biler er Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat 500 Electric, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris og Volkswagen ID.3.

Ud af de syv finalebiler er to 100 procent elektriske, nemlig Volkswagen ID.3 og Fiat 500 Electric, mens flere af de øvrige biler kan fås i forskellige hybridversioner.

'Danskerbil' vinder europæisk titel

Car of The Year 2021 Finalefeltet

- Citroën C4 - Cupra Formentor - Fiat 500 Electric - Land Rover Defender - Skoda Octavia - Toyota Yaris - Volkswagen ID.3 Seneste fem års vindere

- 2020: Peugeot 208 - 2019: Jaguar I-Pace - 2018: Volvo XC40 - 2017: Peugeot 3008 - 2016: Opel Astra Kilde: Car of The Year

Flere gengangere

Tilbage i november kårede Danske Motorjournalister Årets Bil i Danmark 2021, og to af finalebilerne fra den kåring er nu også at finde i den europæiske udgave. Volkswagen ID.3 løb med sejren som Årets Bil i Danmark 2021, mens Toyota Yaris kom på tredjepladsen i kåringen. Begge biler har nu mulighed for at løbe med sejren som bedste bil i Europa.

Sidste år vandt den franske minibil Peugeot 208 titlen som Car of The Year 2020 foran feltets to rene elbiler - Tesla Model 3 og Porsche Taycan - på de to efterfølgende pladser.

Den 60 mand store jury har frem til og med februar til at afgøre, hvem der skal løbe med titlen som Car of The Year 2021. Vinderen offentliggøres 1. marts.

Elbil vinder igen: Her er Årets Bil i Danmark