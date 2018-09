Vanvittig video: Bilist kravler ud ad vinduet på fynsk motorvej

Har du oplevet noget lignende, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk

Der er uopmærksomhed involveret i hver tredje dødsulykke i trafikken.

Netop det har fået landets 12 politikredse til at sætte ind med en uopmærksomhedskontrol fra i dag og resten af ugen.

Men noget tyder på, at en bilist på den fynske motorvej godt kunne have brugt at høre om kampagnen allerede i går. For bilisten i en danskindregistreret Saab var alt andet end fokuseret, da han valgte at kravle ud ad vinduet og vinke til de andre bilister på motorvejen.

- Vi kommer kørende på motorvejen, og omkring Ejby trækker han i sidste øjeblik ud foran os for at komme uden om en lastbil, fortæller Stefan til Ekstra Bladet.

- Han føler åbenbart, at jeg er provokerende, fordi jeg ligger tæt på ham, så han bremser. Jeg trækker ind til højre, da vi har passeret lastbilen, og han trækker så igen ind foran mig og bremser. Han bliver nede på 80-90 km/t, og jeg trækker ud igen for at overhale, men så trækker han ud igen og begynder at give mig fingeren ud ad vinduet, forklarer Stefan.

Bilisten bliver ved med at trække ind og ud på motorvejen lige efter, at Stefan har gjort det samme.

- Men lige pludselig ligger han ude i midten, så jeg hverken kan komme den ene eller anden vej, og da jeg så trækker ud til venstre for at signalere, han godt må trække ind, tager han en dåse og hælder ud ad vinduet, så det ryger ud på min bil.

Stefan frygter, hvad bilisten kan finde på som det næste, så han beder sin kæreste, der sidder i passagersædet, om at filme Saab-bilistens kørsel.

- Og så begynder han at kravle ud ad vinduet, siger Stefan. Se videoen øverst

Bataljen ender med, at bilisten også filmer Stefan og hans kæreste med sin mobiltelefon, inden han drejer af ved afkørslen til OUH.

- Jeg har meldt ham til politiet, siger Stefan, som dog også har valgt at sende videoen til Ekstra Bladet for at gøre opmærksom på den hensynsløse kørsel på det tæt trafikerede strækning.

Denne uges politiindsats støtter Rådet for Sikker Trafiks kampagne 'Kør bil, når du kører bil', hvor uopmærksomhed indgår som ét af ti indsatsområder for at begrænse antallet af uheld i trafikken.