Bilfirma gjort til grin: Nu ændrer de navnet

Associationerne er mange, når man hører ordet ’Trumpchi’.

Er det en ny form for yoga? Er det en særlig type kampsport? Er det en urtete, eller er det en kinesisk udgave af den amerikanske præsident, Donald Trump?

Det er faktisk intet af det overstående, men en kinesisk bil fra det statsejede, kinesiske firma GAC Group.

Eller det vil sige, at det er det ikke så meget længere.

Firmaet vil som det første kinesiske bilfirma nogensinde etablere sig på det amerikanske marked, og de mener ikke, at navnesammenfaldet er noget, der vil gavne bilsalget i guds eget land.

Det nuværende navn på bilmodellen har eksisteret siden 2010, altså længe før, at Donald Trump overhovedet begyndte sin jagt på præsidentembedet, men nu vurderes det, at ’Trumpchi’ er et lidt for politisk navn til en bil, der skal markedsføres i USA.

- Vi så, at folk grinte af bilnavnet og tog billeder, der kun fokuserede på navnet, som de lagde på Facebook og andre internetsider, sagde Zhang Fan, der er design direktør ved GAC Motor, ifølge BBC.

- Da vi læste tilbagemeldingerne, indså vi, at det nok ikke ville give positiv omtale for vores brand.

Selskabet sælger omkring 500.000 biler i Kina og 13 andre lande i Asien og Mellemøsten og håber, at de kan begynde at sælge endnu flere, når de efter planen træder ind på det amerikanske marked i 2019.

Det nye navn GA3 for sedanen og GS5 for SUV størrelsen.

Ikke det første ’dumme’ navn

I 2016 var det et indisk bilfirma, der måtte ændre navn på en ny model, de havde lanceret.

Deres spritnye hatchback sedan ’Zica’ kom på markedet nærmest simultant med, World Health Organization fastslog, at der var en global sundhedskrise på grund af Zika-virusset.

Tata Motoers, der stod bag Zica’en, tænkte hurtigt og afholdt en internetafstemning – resultatet blev, at bilen fremover skal kaldes ’Tiago’.

Helt normalt at rebrande

Der er som sådan ikke noget unormalt i at rebrande sin virksomhed, når de skal ind på et nyt marked.

For eksempel hedder Pampers 帮宝适 på kinesisk, hvilket kan oversættes til ’Hjælp til at gøre baby komfortabel’, og BMW hedder 宝马, der kan oversættes til ’Tresure Horse’ – om det så er ’tresure’ som i ’at tage sig af’ eller som i ’skat’ vides ikke.