Seks uger med vejarbejde: Kan opstå kø

Skal du i den næste periode køre på E45 Sønderjyske Motorvej ved Kolding, kan det være, du skal pakke tålmodigheden med i bilen.

Her skal der nemlig lægges ny asfalt på strækningen, og det kan betyde risiko for kø og længere rejsetid for trafikanter.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Fra lørdag 15. maj og cirka 6 uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt med ny, klimavenlig asfalt på E45 Sønderjyske Motorvej ved Kolding. Arbejdet skal foregå i nordgående retning mellem tilkørslen ved Christiansfeld og frakørslen ved Motorvejskryds Kolding Vest.

Arbejdet vil på hverdage blive udført som aften- og natarbejde mellem kl. 19.00-05.30, dog på fredage fra klokken 20.00-08.00. På lørdage vil der blive arbejdet fra klokken 19.00-09.00 og på søndage fra klokken 20.30-05.30.

- Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid, skriver Vejdirektoratet.

- Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne, skriver de.

Bedre køreoplevelse

Første del af arbejdet går ud på, at den gamle asfaltbelægning skal affræses og fjernes, hvorefter der skal udføres reparationer på belægningen under det øverste lag.

Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.

Resultatet bliver ifølge Vejdirektoratet en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.