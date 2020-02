Selvkørende bil imponerer: Kører 370 km af sig selv – og slår rekord

Et britisk forskningsprojekt om de nyeste teknologier inden for selvkørende køretøjer har med succes gennemført en test, hvor en selvkørende Nissan Leaf kørte 230 miles, eller 370 km, helt på egen hånd.

Turen blev af folkene bag kaldet 'Grand Drive' og gik fra Cranfield i Bedfordshire til Sunderland.

Grand Drive-ruten omfattede flere forskellige vejmiljøer i Storbritannien som f.eks. komplekse rundkørsler og landeveje uden mærkninger, de hvide vejstriber eller kantsten.

Turen var kulminationen på 30 måneders arbejde udført af et konsortium kaldet HumanDrive, som ledes af Nissan-ingeniører i England, og som er finansieret af den britiske regering. Human Drive-projektet har til formål at undersøge, hvordan autonom kørsel kan blive mere 'menneskelig'.

Se også: Mercedes når selvkørende milepæl: Nu parkerer bilen selv

Fandt selv vej

På turen skulle Nissanen selv finde vej, så mens destinationen var fastlagt på forhånd, var det op til bilen selv at vælge, hvilken rute den skulle køre dertil.

- HumanDrive-projektet gjorde det muligt for os at udvikle et autonomt køretøj, der kan tackle de udfordringer, der findes på britiske veje, og som er unikke for denne del af verden, såsom komplekse rundkørsler og højhastigheds-landeveje uden vejmærkning, hvide striber eller kantsten, siger Bob Bateman, projektleder for Nissan tekniske center i Europa.

Grand Drive-turen blev afsluttet i november sidste år, og på testturen var to ingeniører ombord, som overvågede kørslen hele turen.

Én sad bag rattet og var klar til overtage styringen af bilen, mens den anden havde øje på alle bilens kontrol- og overvågningssystemer.

Grand Drive-rejsen blev desuden gennemført med viden og støtte fra alle relevante myndigheder.

Det er første gang i Storbritannien, at en selvkørende bil kører så langt på egen hånd og på så komplekse vejstrækninger.

Tager beslutninger

Bilerne var en elektrisk Nissan Leaf spækket med alverdens GPS-, radar-, LIDAR- og kamerateknologi til at klare kørslen.

Systemerne bygger tilsammen en slags opfattelse af verden omkring den. Ved hjælp af denne opfattede verden kan systemet tage beslutninger om, hvordan bilen skal navigere på veje og forhindringer, som den støder på under en tur.

Undervejs blev den autonome teknologi aktiveret for at skifte baner, flette, stoppe og starte, samt styre efter behov.

Se også: Kvinde ramt af førerløs bus