Ser din bil sådan ud? Her er forklaringen

Synes du også, at din bil pludseligt blev markant mere beskidt, end den plejer at være? Måske er du endda onsdag eller torsdag kommet ud til en bil, som er dækket af et lag af støv og sand?

Det er der faktisk en god forklaring på. Danmark har nemlig været ramt af et vejrfænomen, kaldet blodregn.

Betegnelsen dækker over, når vind hvirvler sand fra Sahara op, hvorefter sandet bæres tusindvis af kilometer på tværs af kontinenter og falder med regnen et andet sted i verden - i dette tilfælde er blodregnen faldet over flere områder i Danmark.

'Støvet fanges i regndråber i skyerne og falder til jorden i forbindelse med regnvejr. Når vandet fordamper, efterlades der et tyndt lag rødt støv på for eksempel biler og postkasser,' lyder forklaringen fra Danmarks Meterologiske Institut (DMI).

Mange er formentlig kommet ud til en bil, som ser nogenlunde sådan her ud. Foto: Niels Friis

Blodregnen har sit navn efter det gule og rødlige Sahara-sand, som giver regnen farve, når den falder.

Set flere steder

På twitter skrev DMI torsdag også om det særlige fænomen.

- Der er observeret rød regn flere steder i landet i løbet af dagen - således også på DMI Lyngbyvej. En kollega på vej hjem fra vagt her til eftermiddag kunne ved selvsyn konstatere, at de hvide biler på parkeringspladsen ikke længere var helt hvide.

Faktisk var der onsdag så meget sand og støv fra Sahara i luften hen over Europa, at det kunne ses på satellitbileder.