Sidder sommerdækkene stadig på? I denne uge bliver de tjekket

Bilister, der kører med sommerdæk på bilen, risikerer i denne uge at få en streg i bogen.

Ikke af den type, der forvandler sig til et girokort fra den lokale politikreds i e-Boksen, men en af dem, der kan ende som en pinlig statistikhistorie i landets medier.

I denne uge udfører Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækimportørforeningen nemlig deres halvårlige dæktælling, og denne gang er de på udkig efter de dæk, der ikke er lavet til at køre i sne og slud.

Det er ikke ulovligt at køre på sommerdæk om vinteren i Danmark, men det frarådes af stort set alle, der beskæftiger sig med biler, trafik og vejsikkerhed.

Det gælder ikke mindst Rådet for Større Dæksikkerhed, der foruden Dækimportørforeningen består af repræsentanter fra FDM, Teknologisk Institut, politiet, Dæk Specialisternes Landsforening og Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk.

- Vores dæktællinger bidrager til at tegne et billede af trafiksikkerheden i Danmark. Hvis flere hundredetusinde biler på sommerdæk færdes på de danske vinterveje, så har vi dokumenteret et problem, der gælder både fremkommelighed og trafiksikkerhed, siger Volker Nitz, direktør i Dækbranchen Danmark, i en pressemeddelelse.

Mål: Under 10 procent

De halvårlige dæktællinger er lavet siden 2006, og ifølge dem er andelen af sommerdæk på de danske vinterveje faldet stødt i mange år. I 2011 nåede andelen for første gang ned under 20 procent, og sidste år var procentdelen faldet yderligere til 11 procent.

Det svarer til, at 281.000 danske bilister kørte med sommerdæk sidste vinter. Rådet for Større Dæksikkerhed håber, at man under denne uges dæktælling skal tjekke mere end 10 biler i gennemsnit, før man finder et sæt sommerdæk.

Det vil i så fald være første gang og stadig betyde, at langt over 200.000 danskere er kørt vinteren i møde på sommerdæk. Derfor benytter rådet også anledningen til igen at 'opfordre politikerne til at gøre vinterdæk til et lovkrav'.

Sikkerheden i både vinter- og sommerdæk forbedres hvert år, men tilbage i 2014 dokumenterede bilistorganisationen FDM, at sommerdæk skulle bruge en del flere meter på at bremse op på en snedækket vej, når termometeret viser tre minusgrader.

Politiken skrev dengang, at vinterdækkene gjorde testbilen i stand til at bremse fra 50 til 0 km/t. på 29,8 meter under disse forhold - mens bilen klarede udfordringen på 52 meter med sommerdæk. Altså en bremselængde på hele 22,2 meter mere.

