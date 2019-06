Sidste chance for stor dieselbonus ved skrothandleren

Hvis man overvejer at skrotte sin gamle dieselbil, kan det være en god idé at gøre det inden 1. juli

De 65 mio. kroner, som siden 1. februar har været øremærket aktiv dødshjælp til aldrende dieselbiler, er ved at være brugt op.

30. juni er derfor den sidste dag i denne omgang, hvor ejerne af dieseldrevne person- og varebiler fra før 2006 kan søge om at få 5000 kroner i skrotpræmie, hvis de afleverer nøglerne til den lokale ophugger.

Herefter falder præmien til de 2200 kroner, man hidtil har fået. Det skriver FDM på sin hjemmeside.

Den forhøjede skrotpræmie har ifølge bilistorganisationen været et resultat af det klimaudspil, som VLAK-regeringen præsenterede sidste efterår. Her blev det foreslået som en økonomisk gulerod, der skulle sætte gang i udskiftningen af de mest forurenende biler på vejene.

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) forklarede dengang til BT, hvorfor det var nødvendigt med en midlertidig ordning:

- Havde vi lavet en permanent ordning for de gamle dieselbiler, ville vi risikere, at folk vil vente længere med at skrotte. Vi vil gerne have dem væk i en ruf, sagde han til avisen.

En chance til i 2020

Grebet har øjensynlig virket. Antager vi, at der 1. juli er blevet udbetalt præcis 65 mio. kroner til forhøjede skrotpræmier, svarer det i gennemsnit til cirka 433.000 kroner om dagen siden 1. februar.

Hvis pengene kun skal bruges til at dække præmieforhøjelsen fra 2200 til 5000 kroner, har rundt regnet 154 bilejere nydt godt af ordningen hver dag i fem måneder.

Og det stopper ikke her. VLAK-regeringen øremærkede nemlig oprindeligt 100 mio. kroner til tiltaget, der blev delt i tre: Én stor pulje på 65 mio. kroner, én lidt mindre på 26 samt ni mio. kroner til administration.

Mens førstnævnte pulje snart er uddelt, åbner Miljøstyrelsen ifølge FDM for de sidste 26 mio. kroner 1. januar 2020. Når man ikke at skrotte sin gamle dieselbil før 1. juli, får man derfor en chance til i det nye år.

