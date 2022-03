Siger farvel til denne familiebil

Herhjemme er familiebilen Renault Talisman, der både har kunnet fås som sedan og stationcar, aldrig blevet noget stort hit.

Og det kommer den heller ikke til at blive i fremtiden, for Renault siger farvel til Talisman som model.

Det skriver Motor1.com.

Formelt stoppede produktionen af Talisman, som kom på markedet i 2015, her i februar, og beslutningen om at udfase modellen fra programmet blev ifølge mediet taget allerede tilbage i december sidste år.

Ingen erstatning på vej

Sidder man og spekulerer på, om man skal vente med at købe ny bil, til Renault lancerer en direkte erstatning til Talisman, kan man komme til at vente længe.

Der er nemlig ikke længere samme fart på salget af de lavere bilmodeller som tidligere, og derfor er det overvejende sandsynligt, at Renault ikke vil lancere en direkte erstatning til Talisman, men at vi i stedet får flere af de højere SUV'er og crossovere at se fra den franske bilproducent.

For at finde et andet tydeligt eksempel på, at forbrugerne vil have højere biler, skal man blot tage et kig mod Ford, der i fjor annoncerede, at de har droppet modellen Mondeo, som ellers har været et decideret salgshit gennem flere årtier.

Hos Renault er det formentlig ikke kun den tendens, der er årsag til, at Talisman udgår som model. Lave salgstal er også en del af forklaringen.

Siden modellen blev lanceret i 2015, er der herhjemme kun blevet indregistreret 1422 eksemplarer af Renault Talisman. Til sammenligning er der i samme periode kommet over 8000 nye eksemplarer af Ford Mondeo på danske veje og næsten 25.000 eksemplarer af Volkswagen Passat.