Siger farvel til familiebil

Har man brug for en bil med plads til op til syv personer, er der ikke lige så mange muligheder på nybilmarkedet, som hvis man kan nøjes med fem sæder.

Og nu bliver mulighederne færre.

Citroën vælger nemlig at udfase familiebilen Grand C4 Spacetourer, når produktionen af den nuværende version stoppes til juli.

Det oplyser den franske bilproducent i en pressemeddelelse.

Årsagen til, at Grand C4 Spacetourer udfases fra modelprogrammet, er, at Citroën vil fokusere mere på SUV'er og crossovere, og at kunderne har fået ændrede behov.

- Grand C4 Spacetourer tilbød kunderne et attraktivt og moderne design og er blevet kendt for uovertruffen komfort, stor fleksibilitet og plads, lyder det blandt andet fra Citroën om modellen.

- Dens popularitet afspejles i antallet af ordrer, der skal leveres inden ophøret af produktionen i juli, lyder det videre.

Indtil 2018 blev Citroën C4 solgt under navnet 'C4 Picasso', men siden har den haft navnet Spacetourer.

Andre modeller overtager

Når Citroën inden længe ikke længere vil tilbyde Grand C4 Spacetourer, skal man kigge mod de mere SUV-inspirerede modeller for at finde biler med Citroën-logo, der tilbyder noget af det samme.

Den franske bilproducent har for nyligt lanceret modellen C5 X, som er en blanding mellem en SUV og en stationcar, og som kommer som plug-in hybrid og med benzinmotor. Den har imidlertid kun plads til fem personer.

Vil man have en traditionel MPV fra Citroën, skal man fremover nu over i en ë-Berlingo, der udelukkende findes som elbil.