Siger farvel til to bilmodeller

Der skal lanceres flere premiumbiler og færre af de billigere modeller, lyder det fra den tyske bilproducent Audi, som desuden har besluttet, at der ikke skal lanceres nye generationer af modellerne A1 og Q2, når de udfases.

Det skriver det tyske medie Handelsblatt, som har talt med Markus Duesmann, som er adm. direktør i Audi.

- Vi har besluttet ikke at bygge A1 længere, og der kommer heller ikke en efterfølger til Q2 heller. Vi har finjustere Audi som et premium-mærke. Vi vil begrænse vores modelsortiment i bunden og udvide det i toppen, siger han til det tyske medie.

Q2-modellen blev lanceret i år 2016, og siden har den fået et facelift i år 2000, men når Audi udfaser modellen, får den ikke en arvtager. Dermed bliver det kun til én generation af Q2.

Den mindre A1 kom på markedet første gang i 2010, og anden generation blev lanceret i 2018. Når A1 er udfaset af Audis modelprogram, vil A3 være mærkets indstigningsmodel.

En af de primære årsager til, at Audi fremover vil fokusere endnu mere på de dyre premiumbiler, er ifølge Handelsblatt, at der er flere penge at tjene på de større bilmodeller, hvorfor det giver mere mening at investere i udviklingen af dem frem for mindre bilmodeller.

Audi har en målsætning om at lancere den sidste nye bil med forbrændingsmotor senest i 2026, mens de vil stoppe med at producere fossilbiler i 2033. Historien melder ikke noget om præcis, hvornår Audi vil stoppe produktionen af de nuværende udgaver af A1 og Q2.

I Danmark er der indregistreret lige over 4000 eksemplarer af Q2, mens det gælder for over 3000 eksemplarer af minibilen A1.