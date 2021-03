Sikker sejr: Denne bil vinder prestigefyldt titel

Hvert år kåres Årets Bil i Europa af en række motorjournalister fra mere end 20 forskellige lande. Nu er vinderen af titlen for 2021 fundet, og æren tilfalder minibilen Toyota Yaris, som vinder med 26 point ned til andenpladsen.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Bag Car of The Year, som kåringen officielt hedder, står en jury med 59 biljournalister fra 22 lande. Juryens eneste danske medlem er FDM's biltekniske redaktør, Søren W. Rasmussen.

Yaris blev en sikker vinder med stor margin ned til andenpladsen, men herfra var det mere tæt. Således adskilte blot ét point nr. to og tre, nemlig Fiat 500 og Cupra Formentor.

Årets Bil i Europa 2021 Sådan fordelte pointene sig:

1. Toyota Yaris: 266 point 2. Fiat 500: 240 point 3. Cupra Formentor: 239 point 4. VW ID.3: 224 point 5. Skoda Octavia: 199 point 6. Land Rover Defender: 164 point 7. Citroën C4: 143 point

- Selvom min favorit var VW ID.3, er jeg rigtig begejstret for Yaris. Den er en oplagt finalist, men også en god vinder, siger Søren W. Rasmussen.

- Samtidig er Toyota Yaris en bil, hvor sikkerheden er i fokus. Det var således den første bil, der klarer at få fem stjerner i Euro NCAPs sikkerhedstest efter de nye, skrappe 2020-kriterier, bl.a. i kraft af en ny, ekstra airbag mellem forsæderne, siger han.

Elektrisk felt

Det er 58. gang, at en jury af europæiske biljournalister kårer 'Car of The Year', og i år var finalefeltet på i alt syv biler kendetegnet ved, at de alle kan fås i udgaver, der kører helt eller delvist på el.

To fås kun som elbiler. Årets vinder fås med benzinmotor i alle udgaver. Størstedelen af salget af Toyota Yaris udgøres af hybrid-versioner.

