Sikkerhed får bilgigant til at droppe fed detalje

Når Ford næste år sender den nye udgave af den berømte firehjulstrækker Bronco på gaden, er en særlig detalje fra konceptbilen forsvundet.

Det skriver flere medier, blandt andre Fordauthority, Autoblog og Carbuzz.

På én af de officielle billeder af en af specifikationsmulighederne på den kommende Bronco kan man se modellen med såkaldte 'Donut Doors'. Begrebet dækker over en dør med et hul i siden, så man kan se fra kabinen og ned på jorden. Det er blevet andet praktisk, når man kører offroadkørsel i uvejsomt terræn. Men den fede detalje finder ikke vej til de endelige produktionsklare udgaver af Bronco.

Det bekræfter Ford ifølge medierne.

Årsagen til, at de specielle døre ikke finder vej til biler, som sælges til kunder, er angiveligt sikkerhed.

Det er nemlig svært at forene et hul i siden af døren med bedst mulig sikkerhed. Ford har ifølge Carbuzz nu også fjernet billederne af modellen med Donut Doors fra deres officielle kataloger med Ford Bronco for at understrege over for potentielle købere, at lige præcis den detalje ikke er en mulighed.

Et ikon vender tilbage

Mange kan sikkert huske Ford Bronco-modellen, og det skyldes, at det var en af Fords mest berømte modeller, da den blev produceret fra 1965 frem til 1996.

Mest berømt blev modellen, da tv-billeder blev vist verden over af den tidligere NFL-stjerne O.J. Simpson, der i en hvid Ford Bronco blev jagtet af politiet.

Den nye Bronco går i produktion næste år, og hovedingredienserne bliver habile terrænegenskaber og retro design, og konkurrenterne er Land Rover Defender og Jeep Wrangler.

Bronco-modellen vil dog ikke blive solgt globalt lige som de to andre, og derfor er det kun nordamerikanske købere, der får glæde af Bronco.

Men detaljen med et åbent kig ned til vejen må de leve uden.

