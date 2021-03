Sikreste elbil til Danmark: Her er prisen

Det svensk-kinesiske elbilmærke Polestar, som er ejet af Volvo, lancerer nu elbilen Polestar 2 i Danmark for første gang, og i den forbindelse har firmaet offentliggjort de danske priser på elbilen.

Det er allerede muligt at reservere Polestar 2 i Danmark, mens ordrebøgerne officielt åbner i september. Ligeledes er det også muligt for kunderne at booke prøvekørsler, som starter i maj.

Prisen for en Polestar 2 begynder ved 449.000 kr., og til prisen får man en bil med to elektriske motorer, en samlet ydelse på 408 hk og 660 Nm og en batterikapacitet på 78 kWh. Rækkevidden er opgivet til at være på 470 km.

Den 100 procent elektriske bil hører til i det kompakte segment, oplyser producenten.

- Polestar 2 er vores første fuldt elektriske bil og første volumenmodel. Alt ved den er designet og konstrueret med passion og dedikation, siger Thomas Ingenlath, som er adm. direktør for Polestar, i en pressemeddelelse.

Sådan ser Polestar 2 ud forfra. Foto: PR

Interiøret i Polestar 2 er vegansk. Foto: PR

Købes online

Er man interesseret i en Polestar 2, kan bilen opleves og prøvekøres i et nyt center, som åbner i anden halvdel af året i København.

Alle køb af elbilen gennemføres online på mærkets hjemmeside.

For nyligt blev modellen testet af det europæiske sikkerhedssamarbejde Euro NCAP. Her præsterede Polestar 2 så godt, at det faktisk blev den samlet set mest sikre bil, som nogensinde er blevet testet i Euro NCAP's historie.

