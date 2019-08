Simpelt! Sådan fik Aarhus flere p-pladser i midtbyen

Kommunen har været rundt i gaderne for at finde asfaltramper, som ikke længere bliver brugt

Hvordan får man plads til flere parkeringspladser inde midt i en stor by uden at bygge parkeringshuse eller lignende?

I Aarhus har de med en helt simpel metode fundet 41 nye parkeringspladser i midtbyen.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

I de fleste store danske byer er der kamp om parkeringspladserne. Det gælder også i Aarhus, og derfor valgte kommunen ifølge avisen at finkæmme Aarhus Midtby for asfaltramper, som ikke længere bliver brugt.

Væk med ubrugte ramper

Som bekendt er det ulovligt at parkere foran en asfaltrampe ved et fortov, hvis rampen tjener som ind- og udkørsel til en port eller en ejendom.

Men ikke alle ramper bliver ved med at være i brug, og når de ikke længere bruges, kan der lige så godt blive plads til en ekstra p-plads.

- Vi må ikke glemme de enkle løsninger i arbejdet med at skabe en by, hvor alle kan komme frem. Vi er altid på jagt efter nye p-pladser, siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø, til Aarhus Stiftstidende.

- Jeg har bedt min forvaltning om at finkæmme oplagte muligheder, og snart kommer der mere godt nyt. Vi arbejder blandt andet på at fjerne misforståelser, der kan medføre p-afgifter, og samtidigt vil vi skabe flere p-pladser til det store behov, som beboere og handlende har, siger han til mediet.

Kan komme flere

41 nye parkeringspladser er ikke alverden, men der kan også flere til.

Til Aarhus Stiftstidende oplyser rådmanden, at Aarhus Kommune gerne modtager tips fra borgere, som har gode idéer til, hvor der potentielt kan blive plads til flere parkeringspladser.

