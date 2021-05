Sjældne Ferrarier solgt for en formue

En række attraktive Ferrarier gik for millionpriser på auktion

Der er gode penge i klassiske biler, og når mærket hedder Ferrari, trækker det ikke ligefrem ned.

Auktionshuset RM Sotheby's holdt for nyligt auktion, og her skulle blandt andet flere sjældne Ferrarier under hammeren.

Nu er resultaterne landet.

På forhånd var de fem Ferrarier vurderet til samlet at kunne indbringe op mod 12,9 millioner dollars, svarende til 78,5 millioner kroner, hvis de kunne leve op til de højeste forhåndsvurderinger.

Selvom det blev til store salg, gik de fem Ferrarier ikke helt til tops i forhold til vurderingspriserne. Samlet set gik de fem Ferrarier således for cirka 12,5 millioner dollars, svarende til over 76 millioner kroner.

Hvor meget de enkelte Ferrarier blev solgt for, kan du se på billederne herunder.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Den heftige Ferrari F40 blev solgt til en hammerslagspris på 2.040.000 dollars, svarende til cirka 12,5 millioner kroner. Foto: RM Sotheby's

En heldig køber fik denne smukke Ferrari Daytona Spider til en pris på 2.452.500 dollars, svarende til cirka 15 millioner kroner. Foto: RM Sotheby's

Denne Ferrari 250 GT Cabriolet blev solgt til en hammerslagspris på 1,49 millioner dollars, svarende til lige over ni millioner kroner. Foto: RM Sotheby's

Denne Ferrari 275 GTB/4 blev solgt for 2,81 millioner dollars, svarende til lige over 17 millioner kroner. Foto: RM Sotheby's

Ferrari F50 blev kun bygget i 349 eksemplarer, og denne F50'er blev solgt for 3.772.500 dollars, svarende til næsten 23 millioner kroner. Foto: RM Sotheby's

Eksotisk bil blev dyreste

Selvom det var en række Ferrarier, der var med til at drive det samlede salg på auktionen frem, så var det faktisk en helt andet - og endnu mere eksotisk - bil, som blev auktionens dyreste.

På forhånd var en Duesenberg Model J 'Disappearing Top' Torpedo fra 1929 nemlig vurderet til en hammerslagspris på mellem 3,5 og 4 millioner dollars, svarende til mellem 21,3 og 24,3 millioner kroner.

Prisen blev dog noget højere, for da hammerslaget faldt, lå prisen på 5,725 millioner dollars, svarende til lige under 35 millioner kroner.

Du kan se den specielle bil herunder.