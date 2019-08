Sjusk! Dårlig skiltning ved vejarbejder er skyld i ulykker

Vildledende og manglende skilte og afmærkninger er en medvirkende årsag, hver femte gang, der er en ulykke ved et vejarbejde. FDM mener, det er 'sjusk' og efterlyser bedre tilsyn med vejarbejderne.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Fejlagtig, forvirrende eller direkte ulovlig skiltning ved vejarbejde er bestemt ikke en sjældenhed på de danske veje. Faktisk er dårlig skiltning og afmærkning en medvirkende årsag ved hver femte uheld, skriver FDMs medlemsmagasin Motor.

FDM har fundet fejlene efter at have foretaget flere besøg på vejarbejder i hovedstadsområdet.

Ledte bilister ind i afspærring

Et grelt eksempel fandt FDM ved ét af de vejarbejder, som de besøgte. Her blev bilister mødt med modstridende skilte om vognbaneskift og sammenfletning. Ved to andre ledte vejstriber ligefrem bilisterne direkte ind i en afspærring.

- Bilister skal naturligvis overholde skiltningen, og passe på hinanden og dem, der arbejder ved vejen. Men hvis skiltningen eller afmærkningen er upræcis eller forkert, så er der risiko for, at det går galt, siger Dennis Lange, juridisk konsulent i FDM, i pressemeddelelsen.

- Derfor er det også vigtigt, at skiltningen er lovlig og nem at afkode. Her har både entreprenører, bygherren og myndigheder et stort ansvar, siger han.

Ansvaret for at opstille afspærring ved vedarbejder påhviler den enkelte entreprenør, og det er samtidig entreprenøren, som skal sørge for, at skiltningen er korrekt og overholder loven. Afspærringen skal tilses to gange dagligt.

Derudover skal bygherren sørge for, at entreprenørens afspærring og skiltning overholder loven, og endelig skal vejmyndigheden i den pågældende kommune føre tilsyn med vejarbejderne.

Fokus på andre ting

Hos Københavns Kommune, der har ført tilsyn med to af de vejarbejder, FDM har besøgt, forklarer man til FDM de oversete fejl med, at man har haft fokus på andre ting, og at man sikrer, at fremkommeligheden fungerer sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Kommunen understreger dog over for mediet, at den allerede i dag har en god dialog med entreprenørerne om afmærkninger.

- Alle kan lave fejl, men de fejl, vi fandt ved vejarbejderne, er til at få øje på, så det virker sjusket, at de sker. De er til fare for bilisterne, der risikerer at køre galt. Men de er i den grad også til fare for dem, der arbejder på vejene, siger Dennis Lange.

- Derfor mener vi også, at både entreprenører og myndigheder bør blive bedre til at afmærke vejarbejder og føre bedre tilsyn, siger han.

