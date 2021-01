Skaber problemer hos danske bilister: – En af de helt store syndere

Det blev ikke ligefrem en hvid jul i år, og siden 24. december har vi herhjemme både haft flot klart vejr, storm og en masse regn. Det ustadige vejr giver udfordringer hos mange danske bilister.

Det oplyser SOS Dansk Autohjælp, der i disse dage får mange opkald fra bilister, som især ringer ind med afladte batterier.

– Lige nu og de næste måneder er højsæson for starthjælp. Og her er vejret en af de helt store syndere. Et bilbatteris kapacitet falder i takt med, at kulden sætter ind, men også fugtigt vejr efterfulgt af frost er en dårlig kombination for bilbatteriet, fortæller vagtcentralchef Anette Bjørn Juncher, SOS Dansk Autohjælp, i pressemeddelelsen.

Hun spår samtidig, at der ikke bliver færre starthjælpsassistancer i år, selv om vi arbejder mere hjemme.

– Har man en bil med et slidt batteri, er det ikke specielt godt, at bilen står stille i carporten, mens man selv har travlt på hjemmekontoret. Vi så tendensen allerede i foråret, og det bliver bestemt ikke mindre nu, hvor vejrudsigten er så svingende, siger hun.

Værre ved nye biler

Udfordringen med afladte batterier bliver ikke nødvendigvis mindre fremover. Mange nye biler bruger nemlig såkaldt standby-strøm, hvilket vil sige, at de bruger en lille mængde strøm, selvom de er slukkede og holder stille, og det kan gøre, at bilen af sig selv langsomt tapper batteriet for kræfter.

Alt det elektroniske udstyr, der er med til at gøre vores biler intelligente, sikre og komfortable, giver nemlig også et større strømforbrug.

– Tidligere kunne et bilbatteri holde i seks til otte år, men i dag er der en tendens til, at det er slidt efter fire år. El-udstyr fylder mere og betyder, at bilen bruger batteriet på en anden måde. F.eks. kræver biler med start/stop-funktion en særlig type batteri, forklarer Jeppe Damgaard, teknisk chef i SOS Dansk Autohjælp.

Han råder til, at man tænker over, hvordan man bruger bilen – særligt på kolde dage.

– Selv om det er rart med sædevarme, er det ikke nødvendigvis en god ide at have det slået til på hele turen. I hvert fald ikke, hvis også blæser og el-bagrude er tændt. Specielt på de korte ture er det en god idé at spare lidt på batteriet. Her vil mange bilers generatorer nemlig kun nå at producere strøm til det aktuelle elforbrug, og i de fleste tilfælde ingenting til opladning af batteriet. Og så er der risiko for, at batteriet er for fladt til at kunne starte bilen næste gang, man skal ud at køre, siger Jeppe Damgaard.

