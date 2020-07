Skældud til bilforhandlere: Ubegribeligt, at I ikke undersøger, hvad I sælger

To gange oplevede en dansker at købe en brugt bil, som ved nærmere eftersyn viste sig at have en fortid i leasingbranchen

Har du ikke en kender udi motorstørrelse og hestekræfter, kan det være et sandt gedemarked at købe brugt bil.

Endnu værre er det, hvis sælger ikke har styr på tingene.

Sidstnævnte oplevede en dansker, da han ville købe en brugt Kia Niro for 164.900 kroner. Den viste sig ved nærmere eftersyn at have været brugt som udlejningsbil i Sverige. En væsentlig detalje vil de fleste nok mene, men alligevel gjorte brugtvognsforhandleren ikke opmærksom på det.

Danskeren henvendte sig til FDM, der gik ind i sagen, som endte med, at sælgeren tilbød at købe bilen tilbage.

Efterfølgende forsøgte samme person at købe en lignende bil hos en anden forhandler, men også her viste det sig, at bilen havde en fortid i den svenske leasingbranche, selv om oplysningen ikke fremgik hos sælger.

FDM: Det er ubegribeligt

Episoderne vækker opsigt hos FDM, der på sin hjemmeside opfordrer til, at bilkøbere sætter ekstra tid af til at undersøge den brugte bil, de har fattet interesse for.

- Det er ubegribeligt, at forhandlerne ikke undersøger, hvad de sælger, siger Michael Ern Nielsen, der er jurist i FDM.

Som køber har man krav på at vide, hvad man køber, understreger han.

Michael Ern Nielsen forstår ikke, at sælgerne ikke har brugt to minutter på at slå op i servicebogen, hvor bilernes fortid som udlejningsvogne i begge tilfælde fremgik.

- Man kan relativt hurtigt få mange informationer om en bil ved at slå op på forskellige hjemmesider. Det tyder mest af alt på, at de har været kriminelt dovne, siger han.

Lemfældighed med slutsedler

Det er langt fra første gang, at FDM oplever ’lemfældighed’ i forbindelse med brugtbilshandler, hvor reglen er, at køber og sælger afslutter handler med at underskrive en slutseddel som bekræftelse af transaktionen.

- Det er ikke ualmindeligt, at der mangler dokumentation for de oplysninger, som sælgeren skriver i slutsedlen. Derfor gælder det om at være ekstra opmærksom, når man køber brugt bil, siger Michael Ern Nielsen.

Blandt andet er det en god idé at få dokumentation for bilens skadehistorik og om der er gæld i bilen, lyder opfordringen fra FDM. Alternativt kan man alliere sig med sit autoværksted, og så har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet en liste med ting, man bør tjekke, inden man køber en brugt bil.

