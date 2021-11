Skal afløse populær mikrobil: Her er ny Toyota

Mikrobilen Toyota Aygo har i alle dens leveår været en populær bil hos de danske bilkøbere.

Men når Toyota til næste år introducerer en afløser, er alt ikke helt, som det plejer at være ved mikroen.

Aygo X, som skal udtales Aygo Cross, bliver nemlig en højere model, der i tråd med tidens trend skal være en crossover til byerne.

Hvor mange af de andre bilproducenter har valgt at droppe at bygge biler i mikrobilsegmentet, holder Toyota fast i, at der er et marked for de små bybiler.

Aygo X er bygget på koncernens GA-B-platform, som den nye Yaris, der tidligere i år blev kåret som Årets bil i Europa 2021, også er bygget på. Det samme er Yaris Cross, der lanceres i disse dage i Danmark.

- Mikrobilsklassen er meget vigtig for os. Ikke alene har den tiltrukket nye kunder til Toyota, men den sikrer også, at Toyota kan tilbyde en mobilitetsløsning til alle på markedet, siger Andrea Carlucci, der er chef for produkt og marketing hos Toyota i Europa, i en pressemeddelelse.

Sådan ser den nye Aygo X ud. Foto: Toyota Der er tydelige designelementer, som kan genkendes fra forrige generation Aygo, men Aygo X er både højere og længere. Foto: Toyota Med den større frihøjde ser Aygo X mere robust ud. Foto: Toyota I bagagerummet er der plads til 269 liter - 71 liter mere end i Aygo. Toyotas nyeste multimediesystem, der netop er introduceret i Yaris Cross, kan også fås i den nye Aygo X. Foto: Toyota Aygo X kan også fås med stoftag til sommerdage. Foto: Toyota Her kan man tydeligt se, at modellen er blevet højere. Foto: Toyota

Lille, men større

Mikrobilen måler 370 cm i længden, hvilket er 24 cm mere, end forgængeren Aygo bød på. Samtidig er akselafstanden i crossoveren øget med ni centimeter, mens Aygo X er fem cm højere end Aygo.

Det lover godt for pladsforholdene, for bagagerummet er også vokset, så det nu er markant større end i seneste generation af Aygo.

Motormæssigt kommer Aygo X med en trecylindret 1,0-liters benzinmotor på 72 hk, som får et forventet gennemsnitligt brændstofforbrug ved blandet kørsel på 21,3 km/l og en CO2-udledning på 107 g/km.

Aygo X bliver introduceret i Danmark i løbet af 2022. De danske priser vil blive offentliggjort tættere på lancering.