Skal bilen på værksted? Her finder du landets bedste

Det gælder om at køre ud af storbyerne og ud på landet, hvis du skal finde de bedste bilværksteder i landet, viser ny undersøgelse

Skal du have bilen fikset, kan det være en god idé at trække på andres erfaringer, når du skal finde et godt værksted. En ny undersøgelse fra værkstedsportalen autobutler.dk afslører, hvor landets bedste værksteder findes.

Undersøgelsen er foretaget blandt 115.000 brugere og bilejere på værkstedsportalen autobutler.dk, oplyser portalen i en pressemeddelelse.

Konklusionen er klar: Du skal køre væk fra storbyerne, hvis du skal finde landets bedste mekanikere.

Selv om der de seneste år er åbnet store moderne bilhuse rundt om i landet, så er det stadig den lille lokale mekaniker, som får de bedste bedømmelser, viser undersøgelsen.

Blandt de 100 bedste værksteder er der en overvægt af mindre værksteder, og de bedst bedømte værksteder i Danmark er for hovedpartens vedkommende placeret uden for storbyerne.

- Når bilejerne vurderer de mindre værksteder bedre, skyldes det at mekanikerne her tager sig mere tid til at snakke med bilejerne og retter eventuelle fejl med det samme, siger Christian Legêne, adm. dir. i autobutler.dk, i pressemeddelelsen.

Se også: Dette gider mange bilkøbere ikke længere

Her er landets bedste

Hos autobutler understreger de, at åbenhed og gennemsigtighed skaber tillid hos forbrugerne, og at det kan være med til at trække op i brugernes bedømmelser.

- Hovedparten af bilejerne ønsker et bilværksted som de kan have tillid til - vi ser det derfor som naturligt, at der kommer fokus på de dygtigste mekanikere, siger Christian Legêne.

Han opfordrer værkstedsbranchen til selv at øge åbenheden, så man på forhånd kan få at vide, hvad en reparation koster. Modsat i dag, hvor de færreste værksteder på forhånd annoncerer med for eksempel time- og reparationspriser.

Du kan finde den samlede undersøgelse her på autobutlers hjemmeside.

Se også: Danskerne køber mange nye biler igen