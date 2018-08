Skal den være så dyr? Ferrari tjener langt mere per bil end nogen andre

Den italienske sportsvognsproducent indkasserer over en halv million per solgte bil, mens Bentley og Tesla taber penge

Julelys i øjnene er en velkendt følgevirkning på et afsluttet bilsalg hos både køber og sælger. Men der er forskel på, hvor stor en tjeneste sidstnævnte faktisk gør sin arbejdsgiver med salget. Mens nogle bilproducenter tjener styrtende per solgt bil, så taber andre nemlig penge i øjeblikket.

Det viser en ny undersøgelse, som den tyske økonomiprofessor Ferdinand Dudenhöffer fra Duisburg står bag, og som det tyske nyhedsbureau DPA har beskrevet.

Ferdinand Dudenhöffer har kigget på producenternes regnskaber for de første seks måneder af 2018 og lagt deres profit sammen med antallet af solgte biler.

Ferrari overhaler Jaguar

Umiddelbart skulle man måske tro, kæmpekoncerner som Volkswagen og Toyota qua deres position som verdens største bilproducenter ville være ret gode til at omsætte biler til profit. Men de bliver begge overhalet af en forholdsvis lille producent fra Maranello, Italien.

Ferrari tjener ifølge undersøgelsen intet mindre end 514.000 kroner per solgte bil, hvilket umiddelbart gør bilproducenten til den mest profitable bilproducent i verden. Enkelte producenter som eksempelvis rivalen Lamborghini offentliggør dog ikke deres regnskaber, og det er derfor ikke til at vide, om de reelt ligger højere.

Til sammenligning tjener Jaguar Land Rover-koncernen - som vel at mærke også bygger sportsvogne og særdeles luksuriøse biler - kun omkring 6000 kroner per solgte bil.

Men de britiske bilbyggere spytter så også en del flere biler ud end sine italienske kolleger hos Ferrari. Sidste år solgte koncernen eksempelvis 621.000 biler mod Ferraris 8400.

Se også: Nordsjællandske bilister er dårligst til at få bilen synet

Taber 127.000 per bil

Der findes også producenter, der både formår at sælge mange biler og tjene forholdsvis gode penge på dem. Hos Porsche, der sidste år solgte 246.000 biler, indkasserer man eksempelvis 127.000 kroner per solgte bil.

Det er ifølge undersøgelsen over dobbelt så meget som Mercedes, BMW og Audi, skriver DPA.

Værst ser det ud hos Bentley og Tesla, der i øjeblikket bruger flere penge, end de tjener på at sælge biler. Ifølge økonomiprofessorens beregninger koster det således 82.000 kroner, hver gang sælger og køber trykker hånd i Tesla-forretningen, mens underskuddet hos Bentley er helt oppe på 127.000 kroner per bil.

Hos Tesla er en del af forklaringen, at selskabet ekspanderer eksplosivt, mens underskuddet hos Bentley ifølge en talsperson skyldes investeringer i elbil-teknologi.

Se også: Turist får bøder for 300.000 kroner efter tre timer i vild italiensk sportsvogn