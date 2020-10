Skal du finansiere en bil? Her er Danmarks bedste billån

Forbrugerrådet Tænk Penge har for sjette gang i træk kåret ét billån som Danmarks bedste

Der er mange forskellige muligheder, når bilkøb skal finansieres, og skal du optage et billån i den forbindelse, kan det være, du skal læse med her.

For sjette gang i træk er Toyotas billån nemlig blevet kåret som landets bedste af Forbrugerrådet Tænk Penge.

Det skriver Toyota Danmark i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen placerer Forbrugerrådet Tænk Penge Toyota helt i top blandt de i alt 14 bankers og finansieringsselskabers billån, og den japanske koncern kan dermed kalde sig Bedst i Test for sjette gang i træk.

Et af de vigtige parametre ved sammenligninger af lån er årlige omkostninger i procent, kaldet ÅOP.

Her vinder Toyota med en ÅOP på 2,7 procent. Næstbedste i testen ligger med en ÅOP på 3,4 procent - svarende til små 5000 kr. mere, mens det dyreste billån i testen har en ÅOP på 5,5 procent - svarende til over 20.000 kr. mere end Toyotas billån.

Mange bilejere glemmer dette

- Vigtigt

Forbrugerrådets blåstempling for nu sjette gang i træk vækker glæde hos Toyota.

- Vores kunder kommer altid i første række, og det er vigtigt for os, at Toyota-bilejere altid kan være sikre på, at de hos os får markedets lavest mulige månedlige låneudgifter og også på den måde opnår en endnu større glæde ved deres Toyota, siger Anders Tystrup, pressechef hos Toyota Danmark.

Forbrugerrådets grundige test af billån tager udgangspunkt i et eksempel, hvor der skal købes en veludstyret familiebil i mellemklassen til 255.000 kr. med 55.000 kr. i udbetaling.

Undersøgelsen viser, at der er stor forskel mellem testens bedste billån og de øvrige. De samlede omkostninger ved Toyotas lån er således 19.576 kr., mens det dyreste koster over 40.000 kr. og altså er mere end dobbelt så dyrt.

Toyotas billån får som den eneste i undersøgelsen endnu en gang vurderingen 'meget god' af Forbrugerrådet Tænk Penge og en samlet bedømmelse på 81 procent. Næstbedste ligger 5 procentpoint efter med 76 procent, mens den dårligste scorer blot 21 procent.

