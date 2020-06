Skal du køre sydpå i ferien? Så skal du huske dette

I de kommende uger pakker danskerne bilen og drager på ferie. I år tegner det til, at presset på det danske vejnet bliver væsentlig højere end normalt, fordi mange flere holder ferie herhjemme.

Er du en af dem, der siger farvel til de danske veje og kører til eller gennem Tyskland på din ferie, er der god grund til at være ekstra opmærksom i år, for alt er nemlig ikke, som det plejer at være på og omkring autobahn.

Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse.

Det så længe ud til, at Island, Norge og Tyskland var de eneste tilladte feriedestinationer, og det har medført, at især Tyskland er den udenlandske feriedestination, mange danskere har valgt i år. Der er dog en række restriktioner, som man skal forberede sig på, hvis man kører til Tyskland på bilferie.

- Der er krav om brug af mundbind ved al indendørs ophold i Tyskland. Og derfor skal du bære mundbind, hvis du skal ind på tankstationen og betale for brændstof. Men man skal også bruge mundbind i besøg på museer og på hoteller, forklarer Rasmus Boserup fra OK.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

FAKTA: Danskerne skal bruge mundbind på foretrukne rejsemål Rejsevejledningerne bliver senere på måneden blødt op, så danskerne kan komme på sommerferie i store dele af Europa. Læs her, hvad restriktionerne er i danskernes fem mest yndede rejsemål. * Spanien (17 procent af danskernes rejser på fire overnatninger eller derover går hertil): - Spanien har fortsat et afstandskrav på to meter, og der kan være begrænsninger i, hvornår man må gå ud. - Man må ikke forsamle sig mere end 20 personer, og antallet af besøgende på eksempelvis museer og i teatre er begrænset. - Det er obligatorisk at bære mundbind i det offentlige rum. * Italien (10 procent af danskernes rejser på fire overnatninger eller derover går hertil): - Der skal holdes mindst en meters fysisk afstand. Man må ikke forsamle sig flere, end at afstandskravet kan efterleves. - Det er obligatorisk at bære mundbind i offentlig transport og indendørs arealer. * Grækenland (8 procent af danskernes rejser på fire overnatninger eller derover går hertil): - Der er forsamlingsforbud på ti personer undtaget eksempelvis bryllupper, hvor der må være 30-50 personer. - Der må maksimalt køre to i en taxa. - Det er obligatorisk at bære mundbind i blandt andet offentlig transport, storcentre, apoteker og hospitaler. - Biografer, teatre og koncertsale er fortsat lukkede. * Tyskland (6 procent af danskernes rejser på fire overnatninger eller derover går hertil): - Der er ikke forsamlingsforbud, men større arrangementer er forbudt. - Det er obligatorisk at bære mundbind i offentlig transport og butikker. * Frankrig (5 procent af danskernes rejser på fire overnatninger eller derover går hertil): - Forsamlinger på over ti personer er forbudt. - Det er lovpligtigt at bruge mundbind i al offentlig transport, på stationer og i taxa. Butikker kan kræve, at kunder bærer mundbind. Kilder: Danmarks Statistik, ambassader i de respektive lande. Vis mere Luk

Ingen bratwurst

Foruden at man skal huske at erhverve sig et mundbind, hvis man vil ind på de tyske rastepladser, oplyser Rasmus Boserup fra OK desuden, at det er en god idé at smøre en god madpakke, da de tyske motorvejsrestauranter med schnitzler og bratwurst holder lukket i år, og der samtidig er begrænset udvalg af især mad på flere tyske tankstationer.

Hvis du vil have turen til at glide så let som muligt, er det også værd at notere, at der er en lang række vejarbejder på de store hovedfærdselsårer i Tyskland. Ved knudepunktet Hamborg er der et vejarbejde over 12 km ned mod Elbentunnelen med hastighedsbegrænsning på 60 km/t.

Se også: Gør du også dette i bilen i coronatiden? Det er en dårlig idé

Længere nede ad A7 er der et par lange strækninger med vejudvidelser, hvor hastighedsbegrænsningen er nedsat til 60 km/t. Selv om der er færre vejarbejder i år, skal man altid forberede sig på kødannelser i Tyskland, især i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen. Det gode råd er at holde sig orienteret via radioen og via den tyske bilistorganisation ADAC på deres hjemmeside.

Gode råd til årets bilferie

- Medbring madpakke og mundbind, hvis du tager til Tyskland

- Rejs så vidt muligt udenfor tidspunkterne med tæt trafik, især i weekenderne

Vær især forberedt på lange køer ind i Danmark ved grænseovergangene

- Tjek Vejdirektoratets og Storebælts hjemmesider, og lyt til de regionale trafikmeldinger på P4

- Kører du i Tyskland, så tjek bilistorganisationen ADAC’s hjemmeside ADAC.de for trafikmeldinger (se under Verkehrinformationen)

- Hold godt med pauser undervejs, hvis du kører langt

Se også: Vejarbejde viger for ferietrafik