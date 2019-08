Skal du køres på hospitalet? Så kan det nu blive i en elbil

Når patienttransporter fra Falck for fremtiden triller op foran landets hospitaler med patienter, vil der på flere af bilerne ikke længere være nogen udstødning at finde på bilerne.

Falcks nye indkøb af biler til patienttransport er nemlig elektriske biler fra Nissan, der har erstattet nogle af Falcks dieseldrevne biler.

Det oplyser Falck i en pressemeddelelse.

- Det er en nyt tiltag for os. Kørselsbehovet, hvor bilerne kører uden ret mange pauser, kan gøre det svært at få ladet bilerne op, men med planlægning af kørslen har det været muligt at indføre elbiler, som en del af flåden, fortæller Jan Ankersen, global flådeansvarlig i Falck, i pressemeddelelsen.

Til en begyndelse har Falck sendt 10 elbiler til siddende patienttransport på gaden i hovedstadsområdet, men der kan komme flere.

Grønnere profil

Falck har i samme forbindelse også testet, om elbiler også kan bruges til ambulancekørsel, og Falck vil i fremtiden få mange flere elbiler i flåden, der rummer mere end 5000 køretøjer på verdensplan, vurderer Jan Ankersen.

- I Falck er vi optaget af at bruge mindre brændstof, og det er gavnligt både for miljøet og økonomien, og vi tror på, at stadig flere offentlige udbud vil give mulighed for eller endda stille krav om flere elbiler, og derfor er vi glade for allerede at være i gang i København, fortæller Jan Ankersen.

Plads til rollatorer

De nye elbiler er tilpasset de særlige forhold i patienttransport. Udover fire passagerer og chauffør er der bagageplads til rollatorer og bagage. Bilerne til Falck er alle udstyret med hjertestarter. Herudover er der monteret et specialgitter bag bagsædet, så passagerer er beskyttet og adskilt fra bagagerummet. Der er også fabriksmonteret parkeringssensor og dobbelte skydedøre for at forbedre sikkerhed og adgangsforhold.

- Kravene fra det offentlige Danmark inkluderer mere og mere grøn transport og grøn strategi fra leverandører, og det er denne levering af e-NV200 Combi til Falck et rigtig godt eksempel på, siger Ralph Gonsalves, landechef hos Nissan Danmark, i pressemeddelelsen.

