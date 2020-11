Skal du lade elbilen? Sådan gør du det billigst

Hvordan man billigst får nye kræfter til kørsel i en elbil er ikke helt så åbenlyst, som når man fylder brændstof på en benzin- eller dieselbil.

Derfor har FDM undersøgt, hvordan man billigst muligt får ny strøm på batteripakken på elbilen.

Konklusionen er, at det faktisk ikke altid er billigst at oplade elbilen gennem ’ad libitum’-abonnement hos en ladeoperatør.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Bilejerorganisationens undersøgelse af ladeløsninger viser, at kører man omkring 20.000 km om året, ligger den gennemsnitlige ladepris for at få ny strøm på maskineriet på mellem cirka 600 og 1200 kr., afhængigt af hvilken løsning man vælger, og hvor meget man lader ude og hjemme.

Undersøgelsen viser desuden, at det næsten altid er billigere at køre elbil end benzin- eller dieselbil.

- Hvilken pris man lader til, har betydning for ens biløkonomi. Der er dog mange forhold, som spiller ind, og markedet kan for mange virke uoverskuelig. Her giver vores undersøgelse et godt overblik over priserne på forskellige ladescenarier, alt efter hvor meget man lader hjemme eller kun lader ude. Det er langtfra sikkert, at det ladeabonnement, der i dag følger med mange elbiler, altid er den billigste løsning, siger Ilyas Dogru, chefkonsulent i FDM.

Leasing giver konkurrence

For to år siden lavede FDM en lignende beregning af, hvilke ladeløsninger der var billigst. Dengang var abonnementsløsninger i de fleste tilfælde billigst.

Men det har ændret sig.

Abonnementerne er nemlig steget i pris, mens flere nye mindre operatører, som tilbyder, at man kan lease ladebokse til en lav månedlig pris, er kommet til.

For mange elbilister kan det i dag derfor bedre svare sig at lease en ladeboks, viser undersøgelsen. Abonnementerne kan dog omvendt give en større tryghed.

Her kan du se den billigste løsning i FDMs udregning. Grafik: FDM

FDM anbefaler, at forbrugerne er opmærksomme på prisen, men at man vælger den bedste løsning efter behov.

Du kan læse mere om undersøgelsen af ladepriser og se alle beregningerne på www.fdm.dk.

Er du nysgerrig på udregningerne bag, oplyser FDM, at alle beregningerne er med en installation af en fagmand og en fastmonteret ladeboks, der kan lade med op til 11 kW. Elbilens gennemsnitlige strømforbrug er sat til 200 Wh/km. Strømprisen er sat til hhv. 2,23 og 5 kr./kWh alt efter om man lader hjemme eller ude.

