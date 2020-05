Skal du på tur i pinsen? Her kan du forvente tæt trafik

Mange danskere forventes at holde en forlænget weekend i sommerhuset i forbindelse med pinsen, og det har betydning for trafiktætheden på vejene.

Trafikken er efterhånden vendt tilbage efter coronakrisen, og myldretiden er ved at være tilbage på de mest travle motorveje.

Vejdirektoratet oplyser, at de forventer, at der er størst risiko for kødannelse fredag 29. maj i eftermiddagsmyldretrafikken på motorvejene omkring de større byer, samt tæt trafik mod de store sommerhusområder, som f.eks Skagen, den jyske vestkyst og Nordsjælland.

- Trafikken forventes hovedsaligt at gå på tværs af landet mellem hovedstadsområdet og Jylland via Fyn og Sjællands Odde, skriver Vejdirektoratet.

Se også: Her oplever vi mest vejvrede

Tæt hjemrejsetrafik

Vejdirektoratet forventer desuden, at der kan komme tæt trafik 2. pinsedag, når folk rejser på tværs af landet for at komme hjem mellem Jylland og hovedstadsområdet via Fyn og Sjællands Odde og fra de store sommerhusområder. Derudover er der risiko for kø på Øresundsbroen fra Sverige til Danmark pga. grænsekontrol og hjemrejsetrafik.

- Vi råder trafikanter til at køre tidlig morgen eller sen aften, hvis det er muligt. De trafikanter, der rejser fra Sverige til Danmark via E20 Øresundsbroen og fra Tyskland til Danmark via E45, skal være opmærksomme på, at der kan være risiko for kø hele pinsen grundet grænsekontrol, skriver Vejdirektoratet desuden.

De opfordrer til, at man holder sig orienteret om den aktuelle trafiksituation på trafikinfo.dk eller ved at lytte til DR P4 Trafik.

Se også: Bilister og cyklister møder nu dette skilt