Skal du sydpå i efterårsferien? Disse trafikregler skal du kende

Vender du fronten af bilen mod Tyskland i løbet af efterårsferien, kan det være en god idé at læse op på trafikreglerne i vores naboland.

Efterårsferien er et af de mest populære tidspunkter at tage på bilferie i Tyskland. Ifølge en undersøgelse blandt 1416 bilister i 2017 rejste godt 8 procent på bilferie i Tyskland i efterårsferien, hvilket svarer til over 200.000 danske bilister.

Det oplyser Applus Bilsyn i en pressemeddelelse på baggrund af informationer fra tyske ADAC, som fortæller om, hvilke tyske trafikregler der kan være særlig grund til at være opmærksom på.

Mange steder i Tyskland er der ikke nogen hastighedsgrænse på autobahn, men det er ikke alle steder, at man bare kan trykke sømmet i bund.

- Det er korrekt, at hastigheden grundlæggende er fri i Tyskland, dog er 30 procent af motorvejene hastighedsreguleret. Overtræder man hastighedsreglerne her, risikerer man en større bøde afhængig af ens hastighed. Herudover anbefaler vi, at bilister fra udlandet altid udstyrer bilen med et miljøzonemærke, hvis de skal ind i en af de større byer med miljøzoner. På den måde undgår de en bøde, siger Melanie Mikulla, talskvinde for ADAC i Tyskland, i pressemeddelelsen.

Hold til højre

Ligesom det gør sig gældende i Danmark, skal man om muligt altid søge at holde til højre på tyske veje.

Mange bilister, bl.a. turister, er imidlertid ikke opmærksomme på reglen, forklarer ADAC. Heller ikke at en overtrædelse af reglen i dag medfører en hilsen fra trafikmyndighederne.

- Langsomme biler i midtersporet blokerer for overhalinger venstre om og øger risikoen for sammenstød samt unødvendige køer. Kører man konsekvent i det midterste spor og blokerer trafikken, modtager man ifølge reglerne en bøde på 80 i euro og et strafpoint fra de tyske trafikmyndigheder, forklarer Melanie Mikulla.

Er der kø på motorvejen, skal man i Tyskland altid holde ud til siden, så redningskøretøjer kan køre uhindret igennem den frie vejbane. Med en såkaldt Rettungsgasse, eller redningskorridor, bliver det muligt for ambulancer og politi at komme eventuelt tilskadekomne i trafikken hurtigt til undsætning.

