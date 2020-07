Skal du til Skagen i uge 29? De holder øje med dig

Uge 29 i Skagen kaldes 'Hellerup-ugen', fordi tusindvis af turister - heraf mange fra Nordsjælland - lægger vejen forbi den nordjyske by.

Motorstyrelsens erfaringer fra tidligere viser, at det ikke er alle bilister, der har deres afgiftsforhold i orden. Derfor gennemfører Motorstyrelsen en kontrolaktion i Skagen, hvor medarbejderne blandt andet vil undersøge, om bilisterne overholder reglerne for kørsel i gulpladebiler og firmabiler.

Det oplyser Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Vi har tidligere holdt kontrolaktioner i Skagen, og erfaringerne viser, at en del af gæsterne i byen blandt andet ikke overholder reglerne for at køre i gulpladebiler eller firmabiler, siger Jørgen Rasmussen, der er konstitueret direktør i Motorstyrelsen.

- Bilisterne risikerer derfor at skulle betale en bøde eller betale et stort beløb i afgift. Det er jo ærgerligt, når det for eksempel er let at købe et dagsbevis, som gør det lovligt at benytte en bil på gule plader til private formål, siger han.

Han opfordrer bilister til at orientere sig om reglerne på skat.dk/motor eller ringe til Motorstyrelsen.

Mange får bøder

Motorstyrelsen skruede kraftigt op for kontrollerne af danske trafikanter i 2019, og det afstedkom, at næsten hvert tredje kontrollerede køretøj i 2019 skulle betale en bøde eller mere i afgift.

