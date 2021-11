Skal forhindre farlige ulykker: Biler skal fløjte af sig selv

'I skovens dybe stille ro' er der måske slet ikke så stille endda. I Skive, Thy og på Mors vil en række kunder hos GF Forsikring i denne tid få et brev med gode råd og en opfordring til at være ekstra opmærksom i trafikken.

Årsagen er, at det er højsæson for påkørsler af dyrevildt, og det er særligt i de områder, at GF Forsikring har registreret flest påkørsler af dyr pr. indbygger.

Foruden de gode råd og opfordringen vil medlemmer desuden få tilbudt at få monteret en lille fløjte i bilens kølergitter. Under kørslen afgiver fløjten automatisk en højfrekvent lyd, der kan være med til at holde vildtet væk fra vejen.

Det skriver GF Forsikring i en pressemeddelelse.

- Vi ved fra kommunerne i Skive, Morsø og Thisted, at hjemmeplejen gennem en årrække har haft gode erfaringer med brug af netop denne vildtfløjte. Den har medvirket til at nedbringe antallet af vildtpåkørsler, og derfor sætter vi det nu i gang som forsøg, siger Lasse Rytter Leander, som er afdelingschef hos GF Forsikring i Skive, Thy og på Mors.

Forsikringsselskabet understreger, at det er frivilligt at køre med vildtfløjten, og at det ingen betydning har for forsikringsdækningen, uanset om man vælger at montere fløjten eller ej.

- Fløjten er blot ét element i kampagnen og kan ikke erstatte årvågen kørsel. Det er også vigtigt at påpege, at der ikke er garanti for, at vildtet altid hører eller reagerer på fløjten. Blandt medarbejderne i GF Skive, Thy og på Mors har vi dog oplevet, at fløjten får vildtet til at stoppe op eller ændre kurs væk fra vejen, så vi tror på, at kampagnen vil få en effekt, siger Lasse Rytter Leander.