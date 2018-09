Skal nedbringe dødstal: Tusindvis af unge får sladrehank i bilen

Storbritanniens regering vil i en ny, omfattende undersøgelse prøve at finde svar på, hvordan man bedst får unge bilister til at køre bedre

Unge bilister fylder meget i ulykkesstatistikkerne herhjemme såvel som i vores nabolande.

I Storbritannien er hver fjerde unge bilist involveret i en ulykke, før de har haft kørekortet i to år, og udviklingen er nu så problematisk, at regeringen har søsat en omfattende undersøgelse af, hvad der skal til for at lære de unge at blive bedre bilister.

I alt 14.000 unge mellem 17 og 24 år skal efter planen deltage i projektet 'Driver 2020', som den britiske regering har afsat 16,5 millioner kroner til. Det skriver Daily Mail.

Følg med på smartphonen

De unge inddeles i fem forskellige grupper, der skal gennemgå forskellige forløb. Mens én gruppe skal have gammeldags tavleundervisning om risikoen ved at sætte sig bag rattet, skal en anden gruppe have testet deres evner i faresituationer i en moderne simulator.

En tredje gruppe unge skal indgå en mentoraftale med deres forældre, mens en fjerde skal have flere køretimer før den praktiske køreprøve.

Og så er der den femte og sidste gruppe, der får en elektronisk sladrehank monteret i bilen. Den måler hastigheden, brugen af bremsepedalen og ikke mindst hvordan bilisten manøvrerer bilen rundt i eksempelvis sving - i lighed med de sladrehanke, flere forsikringsselskaber er begyndt at tilbyde deres kunder.

Informationerne sendes til bilistens smartphone, hvor man så løbende kan følge med i sin kørsel.

Unge topper statistikken

Meningen med at inddele de mange unge i forskellige grupper er at finde ud af, hvad der har størst effekt på deres kørselsmønster.

De unge britiske bilister er ifølge interesseorganisationen Brake involveret i 9 procent af alle dødelige og alvorlige bilulykker i Storbritannien, selv om de kun udgør 1,5 procent af den samlede mængde bilister i landet.

Samme tendens gør sig gældende i Danmark. Ifølge Rådet for Sikker Trafik har 18 til 19-årige bilister syv gange større risiko for at blive indblandet i en ulykke end forældrene. Og antallet af dræbte og tilskadekomne i bilulykker nåede ifølge tal fra Danmarks Statistik op på 340 for de 18 til 24-årige sidste år.

Det er markant flere end blandt de 25 til 34-årige på andenpladsen. Her kom 253 enten til skade eller blev dræbt i bilulykker i 2017.

