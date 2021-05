Skiftet til elbiler vil koste tusindvis af jobs

Den grønne transformation af bilindustrien vil betyde, at tusindvis mister deres arbejde

Det er godt for mange ting, at vi i stigende grad køber elbiler, men for visse personer er transformationen af bilindustrien fra fossilbiler til elektriske biler ikke gode nyheder.

Medvind til elbiler vil nemlig koste tusindvis af arbejdere i bilindustrien i eksempelvis Tyskland jobbet.

Det skriver Finans.dk, som er dykket ned i et forskningspapir fra Ifo Institute i München, der er udarbejdet på vegne af brancheorganisationen Verband der Automobilindustrie (VDA).

Beregningerne fra Ifo Institute viser blandt andet, at hvis nedgangen i produktionen af forbrændingsmotorer fortsætter i det omfang, som de nuværende regler foreskriver, vil skiftet til elbiler frem mod år 2025 direkte berøre mindst 178.000 ansatte. Ud af dem er 137.000 beskæftiget direkte hos bilproducenterne.

Færre dele

En af årsagerne til, at der skal bruges færre ansatte i bilindustrien, når efterspørgslen på elbiler stiger, er, at elbiler indeholder færre komponenter i forhold til biler med forbrændingsmotorer.

En elbils batteri og motor har således omtrent 200 komponenter, mens man finder mindst 1400 dele i eksempelvis en benzinmotor og gearkassen, hvorfor sidstnævnte tager længere tid at bygge.

En tidligere rapport, som ved offentliggørelsen blev sanktioneret af den tyske regering, viste, at mere end 400.000 jobs i Tyskland potentielt kan forsvinde over de næste ti år, når bilindustrien skal transformere sig mod at bygge flere elektriske biler.

Lige nu beskæftiger Tysklands bilindustri mere end 800.000 ansatte.