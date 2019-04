Skinnende guld-Lamborghini blev for meget for politiet: Klippede pladerne

I den forgangne weekend afholdt politiet i Hamborg trafikkontrol, og i den forbindelse klippede betjentene pladerne på en 740-hestekræfters Lamborghini Aventador. Årsagen? Den var for skinnende.

Det fortæller JydskeVestkysten og Bild.

'Det er ikke alt guld, der glimrer', skriver tysk politi til deres tweet om Lamborghinen.

Artiklen fortsætter under ...

#DPolGHH #Jungfernstieg Es ist nicht alles Gold was glänzt. »Die #Soko #Autoposer der Hamburger #Polizei hat am Wochenende vor den Augen Hunderter Zuschauer einen mit spezieller Goldfolie beklebten Luxuswagen aus dem Verkehr gezogen. #Lamborghini #740PS https://t.co/snVXeIJ7k1 — DPolG Hamburg (@DPolGHH) April 9, 2019

Politiet var af den overbevisning, at det skinnende guldfolie, som bilen var betrukket i, havde en reflekterende virkning, hvorfor det kunne blænde andre trafikanter og dermed udgør en sikkerhedsrisiko for trafikken.

Se også: Inklusive støv: Hidsigt ladefund skal på auktion

Betjentene havde lagt mærke til bilen under en trafikkontrol i byen.

Da den gyldne folie reflekterede indfaldende lys meget, og køretøjet derfor var farlig for andre trafikanter, blev den standset. Flere havde desuden klaget over, at bilen støjede.

Herunder kan du se, hvordan gyldne Lamborghini Aventador-biler kan se ud.

Artiklen fortsætter under opslagene ...

Vis dette opslag på Instagram Dope or Nope for Gold Chrome? // Nice shot by @k.vanc_______________________________________________________ #SupercarKingdom #supercarsoflondon #supercars #carswithoutlimits #blacklist #amazingcars247 #carlifestyle #hypercars #itswhitenoise #lovecars #carthrottle #instacars #driv3n #supercar #hypercar #gold #chromegold #lambo #lamborghini #lamborghiniaventador #aventador #goldaventador Et opslag delt af Supercar Kingdom (@supercar.kingdom) den 4. Aug, 2016 kl. 12.10 PDT

Vis dette opslag på Instagram Lamborghini Aventador ⠀ ⠀ This golden masterpiece ⠀ ⠀ Rate it 1-10!⠀ ⠀ Follow @lifes_exotic for more content like this⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #everythingexotic #goldlambo #cars #car #ride #drive #driver #sportscar #vehicle #vehicles #street #road #freeway #highway #sportscars #exoticcar #exoticcars #speed #tire #tires #spoiler #muffler #race #racing #wheel #wheels #rims #engine #horsepower Et opslag delt af Exotic Lives (@lifes_exotic) den 7. Jun, 2018 kl. 12.00 PDT

Grinte og tog selfies

Den gyldne Lamborghinis 32-årige ejer så ifølge Bild ikke ud til at tage den ærgerlige situation alt for tungt. Hundredvis af tilskuere så angiveligt på, mens pladerne blev taget af Lamborghinien, men ejeren tacklede det ved både at grine højt og have travlt med at tage selfies fra situationen.

Se også: Bilgigant køber CO2-aflad hos Tesla

Det er til trods for, at han ikke have haft folien på Lamborghini længere end siden d. 20. marts.

Ifølge politiet var det den anden guldfoliebetrukne luksusbil, som de stoppede i deres trafikkontrol inden for få dage.