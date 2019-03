Skoda satser: Vil bygge 7000 ladestandere

Vil man have folk til at skifte til elbiler, må der nødvendigvis også være infrastruktur til det.

Det synes at være ræsonnementet hos den tjekkiske bilfabrikant Skoda, der ligesom alle andre store bilproducenter er godt i gang med at omlægge produktionen til elektriske køretøjer.

Koncernen har nu meldt ud, at man frem mod 2025 vil udstyre sine tre store fabrikker i Tjekkiet med over 7000 ladestandere til elbiler, der i første omgang kun vil være forbeholdt de ansatte på fabrikkerne.

Om det for Skoda handler om at få de ansatte til at skifte til Skoda-elbiler, eller om det blot er et naturligt skridt i udviklingen af den elektriske infrastruktur, er svært at sige. Men for de hårdtarbejdende fabriksansatte, der allerede nu kører elektrisk, bliver hverdagen formentlig en smule nemmere.

Elektrisk fremtid

Kampen om fremtidens elektriske bilmarked raser i disse år, og de store bilproducenter har allerede sendt adskillige elektriske modeller på markedet.

Skoda er dog først nu ved at være klar til at trille de første fuldt elektriske biler ud af fabrikkerne. Det bliver en opdateret og fossilfri version af den lille bybil Citigo. Derudover vil Skoda sende en pluginhybrid-udgave af den store Superb-model på vejene i løbet af 2019. Men ambitionerne stopper ikke der, lyder det fra koncernen.

- Skodas fremtid er elektrisk. I slutningen af 2022 vil vi have lanceret flere end 10 elektriske modeller, siger Skoda Autos administrerende direktør, Bernhard Maier, i en pressemeddelelse og tilføjer:

- På samme tid vil Skoda også investere i infrastruktur. I de følgende år etablerer vi op mod 7000 ladestandere på fabriksområderne og på medarbejderparkeringspladserne.

Kampen om infrastrukturen

Spørgsmålet om ladestandere lader til at være noget, der optager mange store bilproducenter. Det handler nemlig ikke kun om at sidde på selve køretøjerne, men i lige så grad om at sidde på alt andet, batteridrevne biler har brug for.

Og det er Skoda ikke de eneste, der er klar over.

Tyske Opel har på samme måde planer om at bygge 1300 ladestandere i hjembyen Rüsselsheim. For slet ikke at nævne Tesla, der i skrivende stund har installeret 12.888 af deres såkaldte Superchargers fordelt på 1441 ladestationer verden over.

Kampen om Europas elektriske infrastruktur er for alvor skudt i gang.

