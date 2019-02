Skodas nye SUV har mere plads end storebror

Mere plads i mindre indpakning.

Det synes at være opskriften på den nye Skoda Kamiq, som den tjekkiske bilproducent netop har præsenteret de første billeder af. Bilen bliver den mindste SUV i Skodas modelprogram, men byder angiveligt på mere bagsædeplads end Karoq, der ellers er producentens bud på en større SUV.

Også den gammelkendte familiemodel Octavia må tilsyneladende se sig slået på pladsen af den nye model. Det skriver Autocar.

Kamiq skal ifølge mediet konkurrere med Nissan Juke og koncernfætteren Seat Arona, der sidste år blev kåret som Årets Bil i Danmark. Det er dog også modeller, som den nye SUV kan komme til slå på pladsen. Ifølge Autocar er Kamiq 106 mm længere end Juke og 85 mm længere end Arona.

Ingen hybrid endnu

Designmæssigt fortsætter Skoda Kamiq ad samme kurs, som den nye Scala-model satte ved introduktionen tilbage i december. Mest iøjnefaldende er, at Skoda-navnet nu skrives med store bogstaver på bagsmækken a la Porsche Cayenne.

Den nye model kommer dog ikke til at vinde i armlægning med Cayenne lige foreløbigt - største motor bliver til at begynde med en variant med 150 hestekræfter.

Foto: Skoda

Foto: Skoda

Skoda skriver i en pressemeddelelse, at Kamiq vil kunne fås med tre benzinmotorer, en enkelt diesel og sågar en motor, der kører på naturgas. Producenten nævner ikke noget om kommende modeller med hybridteknologi, og den gasdrevne variant ser derfor ud til at blive det grønneste alternativ indtil videre.

Det er dog endnu uklart, om denne motor kommer til Danmark.

Målrettet unge byboere

Slægtskabet med Scala fortsætter i kabinen, hvor Kamiq får samme design med en fritstående infotainmentskærm og mulighed for digital instrumentering. I lighed med Scala vil SUV'en også altid være koblet op til internettet.

Det betyder ifølge Autocar, at det blandt andet vil være muligt at styre en række tjenester i bilen via en app på mobiltelefonen.

Foto: Skoda

Selv om bilen ligner en firehjulstrækker, vil den kun kunne fås med forhjulstræk. Det skyldes ifølge Skoda, at man har haft fokus på 'en yngre målgruppe, der stræber efter en moderne, eventyrsorienteret livsstil i det populære segment for SUV-modeller til brug i byen'.

Af samme grund vil bilen kunne fås med såkaldt 'Sport Chassis Control', der sænker undervognen 10 mm og gør støddæmperne hårdere.

Prisen for den nye Skoda Kamiq er endnu ikke offentliggjort, ligesom det heller ikke ligger fast, hvornår modellen lanceres i Danmark.

